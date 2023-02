Vitão: "Meu primeiro carnaval soteropolitano está sendo caloroso"

Após cantar com Claudia Leitte em cima do trio neste domingo, 19, Vitão descreveu como 'caloroso e incrivel' seu primeiro carnaval em Salvador. Em entrevista ao Portal A TARDE, ele afirmou que está curtindo presenciar um pouco da cultura do país.



"Meu primeiro carnaval soteropolitano e está sendo caloroso e incrível, denso de alegria, de folia, de prazer. Está sendo muito lindo ver a cultura do nosso país tão de perto assim. Aqui é o coração do carnaval, está sendo muito gostoso".

O artista, que marcou presença no camarote Expresso 2222, lamentou ir embora na manhã desta segunda-feira, 20, e contou sobre os contatos que teve com Claudia e Ivete.

"Foi uma delícia. Vou embora amanhã de manhã, infelizmente. Ela [Claudia] me recebeu tão bem, foi tão carinhosa comigo, o público foi muito caloroso comigo, também, foi tudo muito gostoso. Ontem dei um beijo na Ivete também. Está sendo muito gostoso. Agora vou curtir esse restinho que tenho de carnaval".

Entre seus projetos para 2023 há o lançamento de um disco, já gravado. Vitão afirmou que estuda o melhor momento de se dedicar ao novo trabalho. "Tenho um disco novo pronto já, muitas músicas inclusive. Estou entendendo a melhor forma de trabalhar ele agora, pois vai muito na contramão de tudo, desse momento da música, desse momento do público, do consumo de música. Então, estou entendendo como trabalhar ele da melhor forma para que chegue nas pessoas. Mas está pronto e será lançado esse ano".