Carnaval agita setor do turismo também no interior do estado | A TARDE

Os indicativos apontam para uma folia baiana muito favorável para 2024. A expectativa da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) é que o estado receba em diferentes modais de transporte neste período perto de 3 milhões de visitantes, injetando cerca de R$ 6,59 bilhões na economia local.

Para este Carnaval, os destinos mais procurados fora da capital são cidades turísticas do Sul, Extremo Sul, Recôncavo, Chapada Diamantina e do Litoral Norte, bem como Sudoeste e Oeste, principalmente onde tem festejos neste período, dentre outros atrativos. Conforme números da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), a Bahia ocupa o primeiro lugar entre estados do Norte e Nordeste na atração de turistas estrangeiros, somando 92 mil durante o ano de 2023.

A perspectiva do momento reflete de forma positiva os números estaduais do ano passado, quando 3,2 milhões de passageiros chegaram nos aeroportos do interior ao longo do ano, reforçando a importância da estrutura ofertada em diferentes Zonas Turísticas, com maior procura nas férias do Verão.

Com uma programação durante todo mês de fevereiro, Porto Seguro se destaca no interior com grandes atrações nacionais, blocos tradicionais, eventos descentralizados no Circuito Cultural e nos distritos, com perspetivava de aumentar em 50% o número dos turistas na cidade sobre 2023.

A expectativa é receber no período, através do aeroporto, 46,6 mil passageiros, com incremento de 60% sobre o ano passado. Segundo dados do Portal de Turismo/Secretaria de Turismo da cidade, pelo terminal rodoviário devem passar 15,5 mil visitantes e nos ônibus, micro-ônibus e vans dedicados ao turismo, devem chegar 26 mil turistas.

Sinônimo de lazer e entretenimento para grande parte da população, o período é também de muito trabalho para diferentes segmentos e de forte movimento econômico, com relevância para diversas regiões da Bahia. Um exemplo é o setor hoteleiro que vem registrando números crescentes no estado na temporada, com expectativa de ocupação média de 90% no Carnaval e, em localização bem próxima dos circuitos, de até 100%.

Folia cabruca

O movimento impacta também outros setores da atividade na Costa do Cacau. “Nosso carnaval de rua é tranquilo, com ênfase na programação cultural”, afirmou o presidente da Associação dos Guias e Condutores de Turismo de Ilhéus, Aloísio Freitas. No último final de semana a cidade viveu o clima de pré-Carnaval de sexta-feira a domingo.

Na região fazem o maior sucesso os passeios pelas fazendas de cacau no sistema cabruca, com produção de chocolates especiais, cujas rotas já estavam consolidadas e estão ganhando mais evidência por causa do remake da novela Renascer.

Parte deste público desembarca dos navios de cruzeiro que, além das fazendas, agita outros atrativos da região, citou Freitas, pontuando que nos dias que na semana que antecede o Carnaval, Ilhéus recebe os passageiros de dois navios de cruzeiro. Para esta estação, mais de 80 navios farão escala nos portos de Ilhéus e Salvador, com previsão de 325 mil passageiros.