Carnaval de Paripe conta com quase 100 atrações na Praça João Martins | A TARDE

O Carnaval de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, neste sábado, 10, conta com quase 100 atrações contratadas pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), para animar os moradores que preferiram curtir a festa momesca no bairro.

A folia teve início às13h, na Praça João Martins, e contou com a apresentação das bandas Pincel, Marcionilo Prado, Pali, Escandurras, Casali, Alexsander, Guig Guetho, Vitêra, Samba Top e Anna Catarina.

De acordo com Murilo Vieira, da Sufotur, além da Praça João Martins, o Mercado de Paripe - antiga Central de Abastecimento - também é palco da festa momesca e conta com mais de 60 atrações que se apresentam desde a última quinta-feira, 8, e vai até segunda, 12.

"A Sufotur, como sempre, vem priorizando as comunidades, os bairros, e Paripe, o Subúrbio, sempre foi palco do nosso carnaval", destacou Vieira.



Além da estrutura montanda para receber artistas, o Governo do Estado garantiu a segurança dos foliões e das famílias com policiais militares atuando nos dois circuitos da festa.

"Paripe é sempre Paripe. A energia dessa rapaziada é diferenciada. Uma galera que, muitas vezes, não quer ir para a agonia da avenida, e o Governo do Estado com essa inclusão debrealizar carnaval nos bairros é muito massa e fazer parte disso é de uma felicidade muito grande", agradeceu o cantor e compositor Filipe Escandurras, que animou o público.

"Maravilhoso. Só a comodidade de estar perto de casa é tudo de bom. Sendo que está sendo um carnaval de paz, super tranquilo, com pessoas conhecidas e é um prazer enorme receber a banda [Escandurras] que eu sou fã de coração e acompanho sempre", comemorou a moradora Neila.