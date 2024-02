Carnaval de Salvador 2024 terá operação especial de transporte | A TARDE

Para garantir o atendimento de transporte durante o período de Carnaval na cidade, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial para quem vai curtir a folia na capital baiana. Entre a quinta (8) e a terça-feira (13) os usuários poderão contar com o atendimento de linhas especiais, criadas exclusivamente para a folia, além dos serviços de táxi, mototáxi e ascensores, que terão atendimento modificado para atender quem vai curtir a festa.

Prepostos da pasta irão atuar no monitoramento, fiscalização e controle do transporte público durante os dias de festa. Mais de 120 linhas de ônibus irão circular 24h no período, atendendo diversas localidades, além das principais estações de transbordo.

Além disso, a linha especial Lapa x Calabar também dará atendimento aos foliões. A linha inicia a operação na manhã de quinta-feira (8) e irá circular, sem cobrança de tarifa, até o dia 13, terça-feira de Carnaval. Esta será a única linha que terá acesso à Avenida Centenário no período.

A linha especial contará com o atendimento de 72 ônibus, que vão circular durante 24h pelos seis dias de folia. Os ônibus sairão da estação da Lapa, na plataforma F, localizada no subsolo, onde hoje é o embarque das linhas Lapa x Barra 1 (LB1), Lapa x Barra 2 (LB2) e Lapa x Barra 3 (LB3). O local estará devidamente sinalizado, e prepostos na estação poderão orientar os usuários que tiverem alguma dúvida.

Operação 24h

Para garantir o deslocamento dos foliões que gostam de aproveitar cada minuto da folia, a operação de transporte este ano contará com 126 linhas que irão operar durante 24h, durante todos os dias de festa. Além disso, as principais estações de transbordo também terão linhas especiais operando ininterruptamente para atender os usuários do metrô, que também irá operar durante 24h.

As estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga, Acesso Norte e Águas Claras terão linhas de ônibus saindo entre meia-noite e 4h30 para atender a demanda de usuários através de frota reguladora.

Corredores exclusivos

Para garantir um atendimento rápido aos usuários de transporte, três corredores exclusivos para ônibus e táxis foram criados para a folia deste ano. As faixas exclusivas ficarão localizadas no Dique, logo após a Arena Fonte Nova até a Estação da Lapa; na Avenida Centenário, no trecho entre a Praça dos reis Católicos até o Victoria Center; e na Avenida Oceânica, entre a Praia da Paciência, no Rio Vermelho, até a Praça Bahia Sol, em Ondina, defronte ao antigo Colégio ISBA.

Expresso Salvador

O Expresso sairá de três grandes shoppings da cidade, o Salvador Shopping, Salvador Norte e Paralela, e deixará os foliões em pontos próximos aos circuitos. A grande novidade este ano é o atendimento ao circuito Osmar, no Campo Grande. O serviço vai funcionar entre a quinta-feira (8) até a terça-feira (13), das 13h às 6h do dia seguinte, com saídas previstas a cada 20 minutos. O embarque será realizado em um ponto de ônibus especialmente instalado ao lado de cada shopping, enquanto o desembarque poderá ser feito de acordo com a linha escolhida pelo usuário.

Cinco linhas farão o translado dos foliões. São elas Salvador Shopping x Ondina, Salvador Shopping x Barra, Salvador Norte Shopping x Barra, Salvador Norte Shopping x Centro/Garibaldi e Shopping Paralela x Barra. Os pontos de desembarque serão instalados em locais estratégicos, próximo aos principais pontos do circuito. Na Barra, o ponto ficará localizado próximo ao Victoria Center; em Ondina, próximo ao antigo Colégio Isba; e na Avenida Anita Garibaldi, próximo do Instituto de Geociências da Ufba, e no Centro o ponto será nos Barris, próximo à Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Este ano, o valor do bilhete será de R$18 por trecho, ida ou volta dos circuitos, enquanto o cartão exclusivo do Expresso custa R$7. Quem já possui o cartão adquirido em anos anteriores não precisa comprar novamente, basta recarregar com os créditos desejados. Cada cartão pode ser utilizado até dez vezes ao dia, portanto, grupos inteiros podem utilizar apenas um cartão, sem a necessidade que cada um tenha o seu.

Buscando oferecer ainda mais comodidade ao usuário, quem preferir também terá a opção de adquirir o bilhete de forma virtual, através do aplicativo KIM. Basta baixar o app no celular, e, após a compra, será gerado um QR Code, que o folião irá validar no momento do embarque.

Ao adquirir o bilhete para o Expresso, o estacionamento no shopping de embarque já está incluso. Ao todo, são mais de 10 mil vagas disponíveis para os foliões que desejarem deixar seu veículo estacionado no centro de compras. Para a folia deste ano, foram disponibilizados 150 ônibus, todos equipados com ar condicionado, para dar maior conforto ao usuário. Toda a frota do Expresso é 100% adaptada para cadeirantes, e o motorista é treinado para utilizar o elevador de acesso ao ônibus.

Ascensores

Os ascensores também terão operação especial durante a folia. A partir de quinta-feira (8) o Elevador Lacerda irá funcionar 24h, com tarifa gratuita, até a terça-feira de Carnaval. O equipamento vai iniciar a operação às 7h do dia 8, permanecendo aberto até as 22h do dia 14.

O Plano inclinado Liberdade/Calçada também terá seu funcionamento ampliado no período do Carnaval. Entre quinta-feira (8) e terça-feira (14), o equipamento irá funcionar das 7h às 22h. A tarifa também será gratuita.

Os demais ascensores (planos inclinados Gonçalves e Pilar e o Elevador do Taboão) funcionarão normalmente até a sexta-feira (9), reabrindo somente na quarta-feira de Cinzas (14).

Táxis e mototáxis

Pontos de táxis e mototáxis foram implantados especialmente para a festa em pontos estratégicos para facilitar a chegada e saída dos foliões aos circuitos. Foram instalados 17 pontos de táxis, sendo um deles exclusivo para táxis especiais, e oito pontos de mototáxi.

Os taxis ficarão localizados nos seguintes pontos: Vale do Canela (Viaduto Menininha do Gantois); Avenida Joana Angélica, próximo ao Colégio Central; Rua Politeama de Cima, defronte ao Instituto Feminino da Bahia; Parte interna da Estação da Lapa; Terminal da Barroquinha, ao lado do posto policial; Rua do Tijolo, ao lado do Viaduto da Sé; Avenida Oceânica, em Ondina, próximo à Rua Senta Pua; Rua Edgar da Mata, em Ondina, perpendicular à Avenida Milton Santos; Avenida Centenário, na Barra, último retorno/próximo à Rua Airosa Galvão; Praça Cairu, em frente ao Elevador Lacerda; Rua Gabriel Soares, perpendicular à Ladeira dos Aflitos; Ladeira do Taboão, próximo à Praça do Pelourinho; Rua Barão de Sergy (Porto da Barra); Avenida Anita Garibaldi, próximo à Rua Agnelo de Brito; Avenida da França, próximo ao Galpão 7 da Codeba; Dique do Tororó, próximo à entrada Sul da Arena Fonte Nova. Já o ponto de táxis especiais de cooperativas será implantado em Ondina, no acesso à Rua Macapá.

Os mototaxistas terão oito pontos instalados especialmente para o Carnaval, que ficarão localizados no bolsão de estacionamento próximo ao cruzamento das ruas Politeama de Baixo com Direita da Piedade, no lado oposto ao ponto de taxi; na Avenida Oceânica (Isba), Praça Bahia Sol; Avenida Garibaldi, bolsão do retorno próximo ao monumento Clériston Andrade; no acesso ao Campo Grande para o Vale do Canela; Avenida Centenário, entre as ruas Airosa Galvão e Artur Neiva; Praça Cairu, próximo ao Elevador Lacerda; Terminal da Barroquinha; e Avenida Joana Angélica, imediações do Colégio Central.

Aplicativos

Os veículos por aplicativo também terão pontos estratégicos destinado ao embarque e desembarque de passageiros. Serão disponibilizados nove pontos especialmente para o segmento, na Rua Djalma Ramos, transversal da Avenida Centenário; Avenida Anita Garibaldi, próximo ao Banco Central; Rua da Paciência, no Rio Vermelho; Rua do Salete, próximo à Faculdade Cairu; Rua da Graça, a partir da Rua da Flórida; Ladeira da Praça, a partir da Rua do Tesouro; Avenida Faculdade de Administração da Ufba, no Vale do Canela, sentido Garibaldi; Avenida Princesa Leopoldina, imediações da Perini; e Rua Juiz Rosalvo Torres, imediações da Praça Oscar Hilário.