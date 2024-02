Carnaval de Salvador tem abertura oficial com grandes atrações; veja | A TARDE

Chegou o tão aguardado dia do início oficial do Carnaval de Salvador 2024. A partir das 15h, na Praça Castro Alves, o prefeito Bruno Reis realiza a entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo, em evento que tem como palco o Salvador Capital Afro, estrategicamente posicionado em frente ao Cine Glauber Rocha. O Carnaval tem seu início real com o encontro dos trios de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e BaianaSystem, no coração do Centro Histórico.

Os trios elétricos liderados por esses ícones da música brasileira protagonizam um momento histórico na Praça Castro Alves, contando com a participação especial dos membros do Ilê Aiyê. Elísio Lopes Jr., renomado diretor baiano, conhecido por grandes produções como "Amor Perfeito" e "Ó Paí Ó 2", e responsável pela abertura do Carnaval na capital afro, revelou que o evento celebra os 50 anos do emblemático bloco afro.

“Os artistas se encontrarão na praça para um grande 'mashup', e o Ilê Aiyê será reverenciado pelos três trios. Em algum momento, cada um dos três receberá o Ilê e compartilhará a influência do bloco em suas carreiras. As Deusas do Ébano e as princesas estarão presentes, desempenhando um papel ativo na troca cultural, contribuindo para a grandiosidade do Carnaval da Bahia”, explicou Elísio.

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) não informou qual a expectativa de público para este evento.

Após esse encontro emocionante, a energia contagiante se espalha pelos circuitos da cidade. No Circuito Osmar, no Campo Grande, artistas como Daniela Mercury, Xanddy Harmonia, Lá Fúria, Afrocidade e muitos outros lideram seus trios na estreia da folia. Enquanto isso, no circuito Dodô, na orla da cidade, Léo Santana, Jammil, Ludmilla, Parangolé e outros artistas dão o tom vibrante à festa.

Veja a seguir a programação dos principais circuitos para amanhã.

Campo Grande

A partir das 17h de amanhã, já estarão disponíveis ao público trios pipocas, infantis, atrações privadas, além dos desfiles dos blocos afros. As principais atrações que desfilarão na data serão: Parangolé, Àttooxxá, Olodum, Cortejo Afro, O Poeta, Guig Ghetto e vários outros.

Barra-Ondina

No circuito Dodô, terá, a partir de 17h, desfiles dos trios de Daniela Mercury, Aline Rosa, A Dama, Vumbora (Bell Marques), Nana (Léo Santana), Fissura (Tomate), Blow Out (Claudia Leitte), Psirico, Eu vou (Anitta), Timbalada, Jau, Thiago Aquino, Igor Kannario, Oh Polêmico, Pagodart, Rafa e Pipo e mais.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre