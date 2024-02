Carnaval dos Mascarados tomam conta das ruas de Maragojipe | A TARDE

O Carnaval dos Mascarados tomou conta das ruas da cidade de Maragojipe, localizada no Recôncavo baiano, a partir deste sábado, 10. Com o tema "Máscaras e Fantasias na terra da alegria", o município se transforma em um espaço mágico, com muito cor e riqueza de detalhes na ornamentação espalhada pelos circuitos.

Tombado em 2009 pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), a festa, que segue até a próxima terça-feira, 13, é marcada por preservar a essência dos antigos carnavais e pela manifestação singular de diversidade cultural e artística. Os grupos de marchinhas compostos por músicos locais animam a multidão de maragojipanos e turistas que têm a Praça Conselheiro Antônio Rebouças ou Praça dos Mascarados, durante a folia, onde fica localizado o palco para as apresentações e concursos de fantasias e marchinhas, como o circuito preferido.



A programação conta ainda com concurso de mascarados e fantasias no domingo, segunda e terça-feira, realizado na Praça dos Mascarados. Durante a abertura da folia acontece o concurso de Marchinhas.

A festa ainda conta com o palco Arena Carnavalesca, na Praça Ermezindo Mendes, onde dezenas de artistas tocam músicas de axé.

Grito de Carnaval



Uma semana antes da abertura oficial da folia, acontece o Grito de Carnaval, que anuncia a festa com a divulgação da grade de atrações. O segredo Grupos de whatsapp são criados para que os foliões idealizem as fantasias que irão desfilar nos dias de festa. Todos os detalhes são guardados a sete senhas no celular, pois o segredo é a palavra de ordem dos mascarados.

Alguns contam que se arrumam em casas de amigos e vizinhos para despistarem os curiosos. Todo o corpo é coberto e todos os componentes dos grupos usam os mesmos acessórios. O rosto não pode ser mostrado em momento algum, as máscaras são furadas na boca e para beber algo usam um canudo. O uso das máscaras só é permitido até as 18h30, suas identidades são reveladas na terça-feira.

