Carnaval: Módulos de saúde prestam assistência a 800 foliões | A TARDE

Os módulos de saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador prestaram assistência a 819 foliões no sábado, 10, terceiro dia do Carnaval da capital baiana. Na comparação com o último ano, houve um aumento de 9,8% nas ocorrências.

Segundo a pasta, caiu a procura dos testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) nos módulos do ‘Fique Sabendo’ e isso é preocupante. Foram realizados 816 procedimentos para 204 usuários, redução de 23% comparado ao mesmo período do ano passado. No total, oito testes foram positivos para HIV, 29 reagentes para sífilis e 03 para hepatites.



Dentre os 29 positivados para sífilis, apenas cinco pessoas aceitaram iniciar o tratamento com a aplicação de penicilina ainda no módulo de saúde.



A vice-prefeita de Salvador e titular da SMS, Ana Paula Matos, alertou a população sobre a relevância da ação. “Estamos prestando um serviço de extrema importância. Uma vez conhecendo a condição de saúde, conseguimos frear a barreira de transmissão. Nos procurem, façam seu exame; é um ato de autocuidado e também de cuidado coletivo. Importante também o uso da medicação de imediato, quanto mais rápido o início do tratamento melhor para a saúde”, destacou.



A gestora chamou atenção também para os casos de conjuntivite durante a folia. “Temos registrado casos de conjuntivite nos circuitos da folia; em anos anteriores eram mais comuns no pós-carnaval. Os episódios podem estar associados a reações alérgicas, agentes irritantes ou até mesmo mãos sujas em contato com os olhos. Chamamos atenção da população para os cuidados necessários de prevenção”, destacou.



Outros destaques



Cerest



O Centro De Referência Em Saúde Do Trabalhador (Cerest) assistiu mais de 7 mil ambulantes, cordeiros e catadores de materiais recicláveis nos três primeiros dias de Carnaval. Também foram inspecionados 46 estabelecimentos para verificação das conformidades em relação às condições de trabalho dos profissionais temporários da festa.



Vigilância Sanitária e Ambiental



Para prevenir os riscos advindos do uso e do consumo de produtos e serviços, a VISA, já realizou mais de 2,8 mil ações de fiscalização durante quinta, 8, sexta, 9, e sábado, 10, três primeiros dias oficiais de Carnaval. A maior parte das vistorias foi em comércios informais (2416), como baianas e baianos de acarajé, ambulantes e barracas de comercialização de alimentos, seguida por camarotes (261), comércios formais (146), incluindo bares, lanchonetes, restaurantes e transporte de gelo. Além disso, carros de apoio (26) e trios (9) também foram inspecionados.



A VISAMB já realizou 78 coletas de amostras de água nos circuitos Dodô, Osmar, Batatinha e Mestre Bimba, totalizando cerca de 390 análises de parâmetros de potabilidade da água consumida no circuito do Carnaval. Apenas dois estabelecimentos foram notificados para correção dos padrões da qualidade da água.



Salvador Acolhe



Desde a sexta-feira, 143 crianças já foram assistidas pelas equipes médica e de enfermagem nas Casas de Acolhimento aos filhos dos trabalhadores informais; além da realização de mais de 525 procedimentos odontológicos. Todos os casos foram de condições clínicas leves, como sintomas gripais e pequenos ferimentos.



Catafolia



Nas Casas de Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis, cerca de 110 pessoas receberam acolhimento para avaliação clínica, aferição de pressão arterial e glicemia, desde a sexta-feira de carnaval. Além da realização de procedimentos curativos e prescrição de medicamentos. Na ocasião são feitos ainda, testes para IST, totalizando 59 exames para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, até o momento.



Balanço acumulado



Até o momento, os Módulos Assistenciais registram 2.070 atendimentos nos três dias oficiais da folia. Foram realizadas 115 transferências, o que representa 5,6% dos atendimentos.