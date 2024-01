Crea-BA fiscaliza estruturas do Carnaval de Salvador | A TARDE

Muito antes do início da folia, a montagem das estruturas de apoio e camarotes do Carnaval de Salvador exige muito trabalho dos operários e um trabalho minucioso de fiscalização, a fim de garantir a segurança da festa.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) está em campo percorrendo os circuitos de desfile e monitorando de perto a montagem, tanto das estruturas fixas como de trios elétricos, carros de apoio e mini-trios.

Joseval Carqueija, presidente do Crea-BA, destaca a importância de ter profissionais habilitados como responsáveis pelas vistorias. "Estamos comprometidos em garantir que as estruturas estejam sob a supervisão técnica necessária para proporcionar um ambiente seguro aos foliões", afirma o presidente.

Além das estruturas para o Carnaval, o Crea-BA realiza este mês a vistoria das estruturas do Festival de Verão e de veículos para o Furdunço/Fuzuê.

"Nossas equipes de fiscalização estarão nas ruas em todo o estado, com especial atenção para Salvador, onde implementamos um esquema rigoroso, tendo em vista a quantidade de pessoas que passa pela cidade nesta época do ano. A segurança do público é nossa prioridade", ressalta Arildson Mota Araújo, supervisor de fiscalização do Crea-BA.

De acordo com o supervisor, serão solicitados pelos fiscais do Crea-BA aos responsáveis pelos veículos Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), referentes à vistoria veicular, manutenção e recarga de extintores, avaliação e manutenção do sistema hidrossanitário, vistoria da estrutura metálica da carreta ou semi-reboque, avaliação e manutenção do sistema elétrico e sonorização e avaliação, além da manutenção do grupo gerador.

Já aos proprietários e/ou responsáveis por camarotes e demais empreendimentos, cabe ao Crea-BA verificar a participação de profissionais habilitados nos projetos civil, elétrico e de proteção contra incêndio e pânico que contemplam todas as estruturas do evento. No ato da fiscalização deverão ser apresentados os responsáveis técnicos pelas instalações elétricas, montagens das estruturas, sonorização, entre outros.