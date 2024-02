Em homenagem a Silvanno Salles, Escandurras detona Rodriguinho; vídeo | A TARDE

Durante seu desfile no comando do MuquiSamba no circuito Osmar, Escandurras fez uma homenagem a Silvano Salles e detonou o cantor Rodriguinho neste domingo, 11.

Confinado no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho, durante crítica a Davi, afirmou que "ninguém conhece Silvanno Salles".

De cima do trio, Escandurras mandou um recado a Rodriguinho: "Já que você está dizendo que não conhece Silvanno Salles, eu e o povo da Bahia e salvador, vamos mostrar a você", disse o artista.

Em seguida ele cantou a música Águas de Chuva e, quando o público endossou o coro, mandou outro recado ao cantor apaixonado.

"O negócio fica ainda mais triste para Rodriguinho".

Reprodução | TVE