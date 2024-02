Especialistas dão dicas para ambulantes venderem mais no Carnaval | A TARDE

Uma pesquisa realizada pelo Mercado Pago, com mais de 36 mil pessoas em diversos estados brasileiros, levantou os hábitos de consumo preferidos dos foliões durante o Carnaval. Segundo o levantamento, um em cada 10 entrevistados já participaram pelo menos uma vez dos carnavais de rua, dos quais mais de 60% costumam levar o celular para os bloquinhos.

O estudo também apontou que um a cada três utiliza o aparelho como meio de pagamento, sendo o cartão de crédito por aproximação e o Pix os líderes de uso, seguidos pelo cartão de débito por aproximação.

Baseados na pesquisa, especialistas do banco deram dicas práticas para os ambulantes credenciados durante o Carnaval de Rua. Confira:

-Conheça as regras locais: antes de começar suas atividades como ambulante credenciado, certifique-se de estar ciente das regulamentações locais em relação à venda ambulante durante o Carnaval. Isso inclui licenças necessárias, locais permitidos para vendas e horários de operação.

-Priorize a higiene e segurança: mantenha sua área de vendas limpa e organizada. Certifique-se de seguir todas as regulamentações de saúde e segurança, especialmente ao lidar com alimentos e bebidas.

-Bastante atenção: confira os valores inseridos na maquininha no momento da venda para o folião, evitando, assim, perdas nas vendas e garantindo seu lucro.

-Facilite seu recebimento: utilize o recebimento na hora, que possibilita compra, por exemplo, a reposição de itens como água, energético, entre outros, para repor o estoque para o dia seguinte da folia.

-Não perca tempo: carnaval é correria, quem atende primeiro acaba vendendo mais, prefira maquininhas com NFC, tecnologia que permite a realização de pagamento à distância, bastando apenas aproximar o cartão do cliente, smartphone ou smartwatch da maquininha de cartão para efetuar o pagamento.

-Ofereça produtos atrativos: escolha vender itens populares durante o carnaval, principalmente as bebidas refrescantes do portfólio oficial.

-Seja criativo na apresentação: atraia a atenção dos clientes usando os itens dados pelos patrocinadores do evento para uma apresentação visual atraente. Aproveite os kits com isopor personalizado, colete, crachá, guarda-sol, precificador, pochete, mobile, adesivo.

-Verifique qual é a operadora de telefonia com melhor sinal na região do seu ponto de venda para escolher o chip da maquininha e garantir a conectividade.

-Entre no clima da folia e aproveite a data para vender e para se divertir. Afinal, estar na maior festa popular é um sentimento único. Divirta-se com as fantasias, alegria dos foliões e atrações musicais.