< Fabrizzio Muller detalha operação de transporte para o Carnaval | A TARDE

Após dois anos, Salvador voltará a realizar o Carnaval e a menos de um mês da festa, as operações públicas para garantir maior conforto ao folião começam a ser esquematizadas. Nesta semana, em uma das alternativas de mobilidade, foi inaugurado o posto do Expresso Salvador, serviço que, nos dias da folia, dá acesso direto aos principais pontos do circuito.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrizzio Muller, detalhou a operação de transporte público oferecido na capital baiana para os dias do Carnaval em entrevista ao Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, nesta quinta-feira, 26.

"Esse é o décimo ano do Expresso Salvador e esse foi um legado da Copa das Confederações, com o serviço que foi bem avaliado. É um serviço que vem crescendo ano a ano. É uma forma eficiente, segura e rápida de chegar e sair do Carnaval. Esse ano temos frota 100% com ar-condicionado, prevemos a utilização de 70 ônibus e também utilizamos o aplicativo Kim para compra das passagens. É um serviço que eu recomendo para todos", disse o secretário.

Além do expresso, também estarão disponíveis durante 24 horas ônibus em alguns pontos da cidade próximos ao circuito. Assim como nos anos anteriores, não será cobrada tarifa para o uso do transporte público na saída da festa. Além disso, Muller ainda pontuou que carros por aplicativo, táxi e mototáxi credenciados terão alguns acesso exclusivos.

"Em algumas regiões como a Centenário teremos linhas 24 horas, inclusive linhas gratuitas. Também teremos linhas especiais na Garibaldi e Ondina. Teremos pontos também de táxi e todos com segurança para garantir uma boa ida e um bom retorno. Teremos mototáxi regulamentado pela cidade que terão acessos exclusivos e também os aplicativos com locais definidos".

O secretário de mobilidade ainda apontou que as alternativas de transporte disponibilizadas pela prefeitura de Salvador, incluindo a facilitação para carros por aplicativo, táxi e mototáxi existem para incentivar que os foliões não façam uso de carro próprio nos dias de festa.

"Eu diria que o veículo privado não é a melhor forma de chegar em um evento como esse. Você não tem espaços suficientes para acomodar todos. Nos últimos anos criamos restrições ao acesso dos carros para que as pessoas busquem modos alternativos e até mais seguros de voltar da festa que a gente sabe que tem um grande consumo de álcool. Não temos nos preocupado em buscar áreas de estacionamento e sim procurado alternativas para que as pessoas cheguem e deixem a festa", falou Muller.

No ano passado, a Prefeitura de Salvador discutiu a alteração do circuito Dodô da Barra/Ondina para a região do Parque dos Ventos, na Boca do Rio. A alteração não contou com apoio popular, mas ainda segue como pauta para os próximo anos. Na prefeirura de Salvador desde 2013, Muller concorda que deve existir o debate.

"Acho que é uma discussão importante. Trabalho na área de mobilidade desde 2013 e a gente viu muita coisa mudar nesse período e percebemos que o circuito da Barra está muito perto do seu limite. A discussão é importante para que a gente busque evoluir em oferecer uma festa de qualidade", disse.

Veja entrevista completa de Fabrizzio Muller ao Isso é Bahia:

Expresso Salvador



O usuário poderá optar entre cinco linhas que farão o translado entre os shoppings e os circuitos. São elas a Salvador Shopping x Isba (Ondina), Salvador Shopping x Barra, Salvador Norte Shopping x Barra, Salvador Norte Shopping x Isba e Shopping Paralela x Barra.

Além disso, não é necessário retornar na mesma linha de ida, permitindo que o usuário opte pela melhor forma de ir e voltar da folia. O bilhete do Expresso inclui ainda o estacionamento nos shoppings para quem optar por ir de carro até o local de saída do ônibus.

Este ano o indivíduo que preferir também terá a opção de adquirir o bilhete de forma virtual, através do aplicativo KIM. Basta baixar o app no celular, e, após a compra, será gerado um QR Code para ser utilizado no dia escolhido para acessar o Expresso.

A frota do Expresso contará com 70 ônibus, todos equipados com ar condicionado, para dar maior conforto ao usuário. O transporte vai funcionar já a partir da quinta-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro, até a terça, 21, sempre das 13h às 6h, com saídas a cada 20 minutos.

O folião também poderá adquirir os bilhetes para os dias de folia, no valor de R$15 o trecho, além de R$7 do cartão. Caso o usuário já possua um cartão do Expresso adquirido anteriormente poderá utilizar sem a necessidade de adquirir um novo cartão.