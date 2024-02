Fabya deixa em aberto postulação à vice: "Se houver o convite" | A TARDE

Cotada para assumir a vice na chapa majoritária comandada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Fabya Reis, afirmou que nada foi debatido ainda sobre o assunto, mas que caso seja escolhida para o governador, estará apta para cumprir esse papel.

"O próprio governador tem dito que se reunirá com o conselho político após o Carnaval para concluir a definição desse perfil e muito tem se falado da importância de termos um quadro feminino, com a preferência de uma mulher negra, para estar na chapa majoritária. O meu nome tem circulado e eu tenho sido muito grata por isso, mas não houve nenhum convite. Sou uma pessoa de projeto coletivo e, se o governador entender que esse será meu papel, estou a disposição para cumprir o que for melhor para nosso campo político", ponderou.

Ainda de acordo com a secretária, essa seria a única possibilidade de que seu nome esteja nas urnas durante as eleições municipais deste ano.

"Isso está completamente descartado [sair candidata]. Continuarei cumprindo meu papel de secretária e não tenho nenhuma pretensão de concorrer à Câmara de Vereadores neste ano.", pontuou.

Carnaval

Com a secretaria ativa para monitorar situações que possam ferir os direitos humanos durante a folia, a titular da pasta apontou, assim como outras autoridades, o sucesso do Carnaval em termos de público e em suas novas ações, incluindo a passarela dos ambulantes.

De acordo com Fabya, a instalação do equipamento foi acompanhada pela Seades em contato com o Ministério Público e não há nenhuma intercorrência negativa sobre o assunto até então.

Esse tem sido um Carnaval em que observamos todos os números se amplificarem. O número de visitantes, investimentos, presença de blocos na rua. A gente acompanhou esse debate sobre a instalação da passarela, inclusive tivemos uma reunião com o Ministério Público na sexta-feira onde nos informaram que haviam pactuado pelo funcionamento, mas que a cada dia haveria uma fiscalização diária por exigência dos bombeiros por conta de eventuais movimentações do solo, já que ali é um solo de areia".