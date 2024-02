Filhos de Gandhy: tradição e resistência no Carnaval | A TARDE

Cobrindo com seu tapete branco os circuitos do Carnaval de Salvador há 75 anos, o ano das bodas de brilhante do Afoxé Filhos de Gandhy será de homenagens a Caetano Veloso. “Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, é o que há. Tudo é chique demais. Tudo é muito elegante…” canta Caetano Veloso em sua música “Beleza Pura”, que em 2024 será o tema do Carnaval dos Filhos de Gandhy.

Legado

“Durante estes 75 anos, os Filhos de Gandhy mantiveram sua trajetória de tradição e resistência, levando esse legado de paz a 75 Carnavais para Salvador, para o Brasil e para o mundo. E em 2024 não será diferente. Decidimos homenagear Caetano Veloso não apenas por ele ser um dos nossos filhos, mas porque precisamos passar a valorizar mais as pessoas em vida, não é? Ainda essa pessoa sendo Caetano Veloso, com todo esse talento e história”, explica o presidente do Afoxé Filhos de Gandhy, Gilsoney de Oliveira.

Fundado por estivadores portuários de Salvador no dia 18 de fevereiro de 1949, o Afoxé Filhos de Gandhy possui mais de 10 mil integrantes, todos homens, e é o maior afoxé do Carnaval da capital baiana. O ritmo tocado pelos Filhos de Gandhy é reconhecido à distância até por quem não gosta de Carnaval, e tem origem na nação africana Ijexá, que saía pelas ruas dançando e cantando.