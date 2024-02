Folia de Larissa Luz valoriza a cultura negra | A TARDE

Um Carnaval de representatividade, tendo como inspiração as ondas da afrodiáspora, e de muito fôlego. Assim será a passagem da cantora Larissa Luz, que apresentará o projeto Atlânticarnaval por todos os circuitos da festa de Momo. E a aposta na diversidade da cultura negra estará presente tanto na musicalidade como no figurino da artista, que é assinado por Alexandre dos Anjos, Edemilson Andrade e pelos irmãos Céu Rocha e Júnior Rocha, da marca Meninos Rei.

A estreia de Larissa será na quinta, quando ela fará uma participação no trio do Afropunk, que retorna sob o comando da banda Psirico. O desfile será no circuito Dodô (Barra-Ondina). Na sexta, às 20h30, no largo do Pelourinho, será a vez de fazer uma homenagem às mulheres negras. No mesmo dia, às 22h, ela receberá Karol Conka, na Castro Alves.

Mas não para por aí. Ela ainda se apresentará no sábado (no circuito Osmar, com a Banda Didá), domingo (Castro Alves) e segunda, em dose dupla novamente: no Palco do Rio Vermelho, fazendo uma referência ao rock negro, e uma participação no trio Navio Pirata, da BaianaSystem, no Centro da cidade. Para fechar, na terça, celebrará o reggae no palco do largo da Tieta (Pelô), recebendo a banda Ministereo Público.

Hoje é dia do ‘Pipoco’ de Léo Santana

A festa no circuito Ondina- Barra continua hoje, com o ‘Pipoco’ de Léo Santana, no final da tarde. Mas a folia para pipoca terá um plus na quinta, com o Arrastão do GG.

Padrinhos do baile de Marta Góes

O diretor artístico Elísio Lopes Jr. e a empresária Larissa Fialho serão os padrinhos do Baile a Fantasia Vermelho e Branco, de Marta Góes, quinta-feira, na Barra.

Barca homenageia Armandinho

Os músicos do Coletivo Santo Antônio farão uma homenagem aos baianos Armandinho (foto) e Antônio Carlos & Jocafi no desfile da Barca da Folia, no circuito Osmar sábado.

Edu Casanova puxa Trio Brasil Índio

Os indígenas serão reverenciados por Edu Casanova na quinta, na Barra-Ondina. No dia, ele receberá a cantora chinesa Qymira, o DJ DOC B e o rapper Duendy Primeiro.