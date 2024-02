Foliões improvisam mini trio no Circuito Dodô | A TARDE

Há 16 anos, Antônio Nunes teve a brilhante ideia de unir a inclusão com o verdadeiro sentido do carnaval. Com direito ao abadá, cantor profissional e um mini iniciante, o mini trio ‘Putito Rex’ arrasta anualmente uma galera animada pelo circuito Dodô (Barra-Ondina).

Para o idealizador do mini trio, a ideia é unir todos os foliões que vão à rua para levar a alegria no carnaval.

“Por mais que a gente tenha abadá, não temos corda. Todo mundo chega, brinca e anda com a gente aqui. É essa a ideia do ‘Putito Rex’. É um triozinho pequeno que todo mundo pode vir, todo mundo pode brincar e vai andando até o fim do circuito”, disse Antônio.

Antônio Nunes (Esquerda), idealizador do mini trio | Foto: Alex Torres / Ag. A TARDE

Como 16 anos, não são 16 dias, a tradição do Putito Rex deve continuar por um bom tempo, isso porque um dos integrantes, o cantor, já está ‘preparando’ o filho para assumir o legado do mini trio.

“Ele já está há três anos com a gente, puxando o nosso trio, e há dois anos ele traz o menininho que já está crescendo e daqui a pouco vai ser ele cantando com o nosso trio. É um bloquinho familiar. É isso que a gente preza. Uma coisa legal pra todo mundo vir e participar.

Confira o vídeo:





Alex Torres | Ag. A Tarde

Inspiração

Fãs de Chiclete com Banana, Antônio conta que há uns anos, o grupo tentava comprar o bloco da banda, mas não conseguia porque sempre estava caro, e daí decidiram fazer uma pequena (literalmente) homenagem.

"A gente quis fazer um bloco pequeno, baseado no Tironossauro Rex, que era o trio do Chiclete com Banana. Daí a gente fez o Putito Rex"