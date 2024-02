Humberto Carrão curte o bloco Alerta Geral no Campo Grande | A TARDE

O ator Humberto Carrão marcou presença na abertura oficial do carnaval de Salvador. Na noite desta quinta-feira, 8, ele estava em cima do trio do bloco Alerta Geral, no circuito do Campo Grande.

O global tem sido figura cativa nas ruas de Salvador curtindo a folia momesca. Ele falou da alegria em poder aproveitar ao máximo a maior festa de rua do mundo e da celebração de 30 anos do tradicioonal bloco de samba.

Uma das atrações do Alerta Geral é o cantor Xande de Pilares. Humberto Carrão falou de sua amizade com o músico.

"É uma alegria. O meu amigo macarrão me trouxe. O pai dele é muito importante pro Alerta Geral. Ele e Valdo do repique. Ele quis me apresentar [o bloco] e eu estou muito feliz. O Xande de Pilares é meu amigo também. É um dos grupos mais importantes da história do samba", disse o artista ao Portal A TARDE.