Idosa desaparecida no circuito Osmar é encontrada por policiais | A TARDE

Na noite de sexta-feira 9, uma idosa, de 68 anos desapareceu no circuito Osmar, no Campo Grande, sendo localizada pelos policiais do Centro Unificado da Infância, Desaparecidos, Adolescentes e Reencontros (Cuidar), da Polícia Civil, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pau Miúdo.

“Os policiais receberam a ocorrência que a idosa tinha desaparecido e iniciamos as investigações. Logo após, identificamos que a mulher estava internada na UPA do Pau Miúdo com dores nas pernas e não informou aos familiares que tinha ido embora sozinha do Carnaval”, explicou a delegada Glória Isabel.

O Cuidar, que fica localizado no estacionamento do Teatro Castro Alves, além de acolher crianças, com a emissão da "Carteira do Policialzinho Civil", e a recepção de eventuais denúncias de abuso ou exploração de crianças e adolescentes, também possui um preposto da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) para o registro de desaparecimentos nos