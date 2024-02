Ivete pede ajuda do público para passagem do trio de Léo Santana; veja | A TARDE

O terceiro dia do Carnaval de Salvador de 2024 ficou marcado pela grande demora para saída dos trios elétricos no Circuito Dodô, entre os bairros Barra e Ondina. O atraso ocorreu por conta de alguns equipamentos de trios e carros de apoio que quebraram no local de desarme do circuito, na Praça Eliana Kertz, em Ondina. O atraso durou cerca de duas horas.

Diante deste cenário atípico, que atrasou a folia, Ivete Sangalo subiu em seu trio elétrico e pediu contribuição de seu público para que o trio de Leo Santana pudesse passar à frente do seu. De acordo com a cantora, ela está pronta desde às 16h30, quando seu trio estava programado para sair, mas "questões carnavalescas" mudaram a logística.

Ao som de "We Are The World of Carnaval", puxada por Ivete, o trio do Gigante passou à frente no circuito. "Conte comigo sempre. Soube do seu probleminha com seu carro e pode contar comigo para o que você precisar", disse Léo Santana para a cantora.