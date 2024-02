Jornalistas aquecem para o carnaval em esquenta no Furdunço | A TARDE

O esquenta “Filhos da Pauta News” mostrou que os jornalistas, realmente, souberam se divertir, como é o lema da festa pré-carnaval, no último domingo, 4, durante o Furdunço, na Barra, em Salvador. Nesta edição, os cerca de 250 foliões presentes se animaram ao som dos clássicos do carnaval baiano interpretados pelos cantores Renan Pinheiro, que também é jornalista, e Thiago Pereira.

O movimento nasceu em 2017, com objetivo de unir o momento de se divertir no carnaval com a valorização do trabalho realizado pelos profissionais de comunicação durante a folia. A festa é organizada pelas jornalistas Marcela Souza, Jaqueline Bonate e Fernanda Gama.

Os padrinhos da festa, que foram os jornalistas Vanderson Nascimento, da TV Bahia, e Silvana Oliveira, da Rádio Sociedade, destacaram a importância de confraternizar com os colegas de profissão. "Estou muito feliz de ser padrinho dos Filhos da Pauta News, porque sou apaixonado pelo carnaval e por comunicação. É poder celebrar com amigos que também vão trabalhar e dão duro durante a folia é bom demais”, ressalta Vanderson, apresentador do programa Bahia Meio Dia.

A apresentadora do programa Conexão Sociedade, Silvana, disse que “para todos os profissionais de comunicação atuantes durante o carnaval, a ideia de uma celebração antes do início da festa é incrível. A gente brinca, se encontra com os amigos, recarrega e prepara as baterias para trabalhar na folia momesca”.

Idealizadora do “Filhos da Pauta News, a jornalista Marcela Souza observa a relevância do papel do jornalista para levar a informação de qualidade. “Muitos mais do que se reunir com amigos e colegas, é o momento que temos para mostrar o quão é valorosa nossa profissão. É celebrar diferentes gerações do jornalismo baiano que fazem um trabalho com muita verdade e ajudam no combate às Fake News buscando uma sociedade mais justa e igualitária para todos”, analisa Marcela. A festa contou com open-bar de cerveja Itaipava Puro Malte, energético, refrigerante e água, além do buffet de feijoada assinado pela Casa Di Rosa. Também houve customização de abadás e penteados para os participantes.

Na festa “Filhos da Pauta News”, os profissionais de comunicação puderam participar de um concurso de fantasia concorrendo a prêmios e com a presença de jurados, que foram os jornalistas Léo Sampaio (Pida/TV Aratu), Tarsilla Alvarindo (TV Bahia) e Jolivaldo Freitas (Notícia Capital). O 1º lugar foi de Cláudia Costa, seguido por Brenda Ramos e Jorge Luiz Santos.