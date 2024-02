Larissa Luz ironiza vídeo em que Claudia Leitte altera verso de música | A TARDE

A cantora Larissa Luz publicou um vídeo nas redes sociais, na quinta-feira, 14, ironizando versos de uma música, como crítica a um vídeo antigo da cantora Claudia Leitte onde ela altera uma parte da canção "Carangueijo" para suprimir saudação à Iemanjá.

Na gravação de Larissa Luz, ela também troca versos de canções católicas do cantor Roberto Calos por nomes de orixás, divindades das religiões de matrizes africanas.

"Oi, gente, hoje vim cantar para vocês um trecho de uma música que gosto muito, mas fiz uma 'adaptaçãozinha' para colocar no meu repertório. Para ficar mais a ver comigo, com minha crença, com minha realidade e ficou mais ou menos assim", disse a cantora.

"Oxalá, oxalá, oxalá, eu estou aqui [...] Essa luz é claro que é Exu". Em seguida, a artista encerra o vídeo com a frase: "Tu para, mulher".

Na legenda, a cantora disse que o vídeo continha sátira e humor. "Favor se esforçar para entendimento caso não haja‼️ Bora tá refletindo!!? Lembrando que nesta casa adoramos o respeito! Eu ouvi amém?! Axé", completou.