Lincoln comenta boato sobre assumir a banda Parangolé | A TARDE

O cantor Lincoln Sena comentou, nesta sexta-feira, 10, sobre o boato de assumir o comando da banda Parangolé, após o anúncio da saída de Tony Salles. Ele afirmou que não recebeu nenhum convite.

"Para mim é uma surpresa o Tony confirmar sua saída e outra surpresa ter meu nome nessa grande marca. Mas é um boato gostoso, não recebi nenhuma sondagem. Acredito que o Parangolé é hoje a maior resistência do pagode baiana, já que os grandes nomes do pagode têm saído em carreira solo. O que a gente tem que torcer é para que a música baiana, o pagode baiano seja levado para todos os cantos", diz.

Lincoln é uma das atrações do Palco Praia no Camarote Salvador nesta sexta. Ele também se apresentou no Circuito Dodô (Barra-Ondina) hoje e seu trio precisou dar ré para a ajudar a destravar o engarrafamento na região do Farol da Barra.

"Isso aqui é nossa Copa do Mundo. A gente se prepara, veste a melhor roupa, prepara o corpo a voz. Quando disseram que não ia ter Carnaval de Salvador, pensamos logo em como podíamos ajudar para que isso não acontecesse, mesmo fosse necessário fazer um sacrifício do carnaval do Lincoln. Percebemos que podíamos dar ré e fiquei muito feliz em ter contribuído. O Carnaval de Salvador é imensamente maior", comenta.