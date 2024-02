Mais de 152 mil passageiros utilizaram linha gratuita Lapa-Calabar | A TARDE

Durante os dois primeiros dias do Carnaval, mais de 152 mil foliões utilizaram a linha gratuita Lapa-Calabar para se deslocarem para a festa. O número representa um aumento de quase 30% em comparação com os registros do mesmo período do ano passado. Em 2023, a quinta e sexta-feira da folia contabilizaram 117.553 embarques.

Para o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Müller, o crescimento foi fruto da consolidação da linha ao longo dos oitos anos de operação. ““Ela é a única linha de ônibus que acessa a Avenida Centenário durante os dias de Carnaval, rodando 24h e permitindo que o folião possa aproveitar a festa sem preocupação com o transporte”, acrescentou Müller.

Serviço - Os ônibus da linha Lapa-Calabar funcionam gratuitamente, em esquema 24 horas, partindo sob demanda da Plataforma F, no subsolo da Estação da Lapa, com destino à entrada do Calabar, localizada no retorno da Avenida Centenário. Ao todo, 72 veículos estão envolvidos na operação.



De acordo com a Secretaria de Mobilidade, a linha foi responsável por realizar 2 mil viagens e transportar mais de 90 mil pessoas na sexta-feira (9), um aumento de 14% em relação ao mesmo dia de folia em 2023.