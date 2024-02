Módulos de Saúde realizam mais de 60 atendimentos durante o Fuzuê | A TARDE

As equipes de saúde dos módulos de assistência do Farol da Barra e Morro do Gato, localizados no circuito Tapajós (Ondina/Barra), atenderam 65 pacientes durante o Fuzuê, neste sábado, 3. Foram 52 ocorrências de natureza clínica, seguida por 9 casos ortopédicos e procedimentos simples, como curativos.

Mais de 96% dos casos foram resolvidos no espaço de saúde. Apenas dois pacientes precisaram de transferência para continuidade da assistência. Os módulos de saúde seguem de prontidão neste domingo, 4, para o Furdunço.

Há uma estrutura no Morro do Gato com 10 leitos, sendo nove de estabilização e um de estabilização, e outra no Farol da Barra, com 20 leitos, sendo 19 de observação e um de estabilização. Os locais tem uma equipe multiprofissional entre técnicos, enfermeiros, médicos e administrativos. É possível realizar os primeiros socorros como curativos, pequenas cirurgias de trauma na face, aferição de Pressão Arterial (PA) e glicemia, dentre outros procedimentos de urgência e emergência.

Além da estrutura fixa, foi disponibilizada uma ambulância Unidade de Suporte Básico (USB) que permanece de retaguarda no local e assegura o transporte de pacientes que necessitam de transferências para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris.

Módulo do Santo Antônio

Instalado desde a última quinta-feira, 1º, o módulo de saúde do circuito do Santo Antônio Além do Carmo atendeu 15 pacientes de acolhimento de natureza clínica.

Iemanjá

Na última sexta-feira, 2, durante a festa de Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, 98 pacientes precisaram de atendimento no módulo de saúde. Desse total, 94 casos foram resolvidos na estrutura de saúde. Apenas cinco ocorrências precisaram de regulação. A natureza dos atendimentos foi, em sua maioria, clínica (83%), seguida por pequenos procedimentos cirúrgicos (13%) e ortopédicos (4%).

Pela primeira vez, o módulo iniciou o plantão com horário ampliado e ininterrupto, na quinta-feira, 1º, com assistência fortalecida para acolher a demanda do público desde a alvorada até o encerramento, às 7h deste sábado, 3.

Ao todo, a estrutura contou com cinco leitos e equipe composta por 45 profissionais entre médicos, enfermeiros, assistente social, técnicos de enfermagem, condutores, operador de sistema, apoio operacional, recepcionistas e auxiliar de higienização.