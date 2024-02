“O Bahia é um clube com potencial global”, diz Bellintani | A TARDE

Quem também aproveitou para curtir o carnaval de Salvador foi o ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani. Em entrevista ao Portal A TARDE, o gestor fez um resumo das duas passagens no comando do Esquadrão de Aço. Ele ressaltou a parceria com o Grupo City.

“É uma nova era do clube. Uma semente que a gente plantou e vem trabalhando há dois anos. Desde o começo do processo de negociação com o City, até o fechamento da SAF e o Bahia começa em 2024, um novo momento, que está muito próximo de dar à torcida a alegria que ela merece. A torcida precisava ver um Bahia maior de novo, um Bahia grande e a parceria com o City permitirá isso”, declarou Bellintani.

Bellintani acredita que com o processo da SAF, deixou o clube em boas mãos. O Grupo City é detentor de 90% da condução do futebol do Tricolor de Aço. Ele acredita que o clube terá um alcance maior, devido à parceria firmada.

“Com certeza. Acho que a SAF está em boas mãos. O trabalho é sério, consistente, é um grupo que tem nível global de gestão. E o Bahia teve a sorte, a competência e também o poder de conquista, porque o City também ganha muito tendo o Bahia na plataforma. Toda essa conversão de fatores tornou a SAF do Bahia possível. Hoje o Bahia é cada vez mais um clube com potencial global e cada vez menos com potencial regional, que a gente era antes”.

Bellintani afirma que não tem pretensões de voltar à política partidária. Ele revelou que agora foca na gestão de suas empresas e na família.

“Não, não. Meu foco é empresarial. Estou completamente focado em fazer meus investimentos e cuidar da minha vida pessoal", concluiu.