Obra da Embasa dificulta passagem de Filhos de Gandhy na Carlos Gomes | A TARDE

Associados do Gandhy tiveram um contratempo ao final do circuito, iniciado na Rua Chile, na noite deste domingo, 11. Isso porque, trabalhadores da Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) realizavam a mudança de uma tubulação no final da Carlos Gomes e a obra acabou dificultando a passagem do trio e do bloco.

Associado há 15 anos no bloco de afoxé, Sergio Pereira, considerou a intervenção como "absurda".

"Um absurdo uma obra dessa no dia em que o bloco vai passar. Vai entender um negócio desse", disse Sergio Pereira, associado do Gandhy há 15 anos

Confira:

Osvaldo Barreto | Ag .A TARDE