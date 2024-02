Palco Salvador Capital Afro teve encontro histórico de Sound Systems | A TARDE

Na quinta-feira, 8, primeiro dia de Carnaval, a praça Castro Alves tornou-se o cenário de uma das maiores aberturas da folia momesca na capital baiana e as surpresas da noite não pararam por aí.

O Palco Salvador Capital Afro teve sua estreia com um encontro histórico de sound systems que embalou os foliões. Ministereo Público, Setembro Sistema de Som e Jahmin Sound System se uniram a Fall Clássico em uma noite memorável, que contou ainda com a participação especial de Mis Ivy (SP) e McDo (ex-Afrocidade).

O evento teve início logo após o encontro dos Trios do Baiana System, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Ilê Aiyê, e manteve a energia pulsante do Carnaval baiano em pleno auge. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, o Circuito Sound System fez sua estreia como um marco cultural, destacando a rica história e influência da música jamaicana na cena local.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, o Circuito Sound System fez sua estreia como um marco cultural | Foto: Divulgação

No palco, grandes nomes do Sound System baiano, como o Jahmin Sound System, projeto de Tiago do Jahmin que abriu a noite com um repertório recheado de referências da cultura jamaicana, seguido pelo Setembro Sistema de Som, com o DJ Reni Oliveira e as batidas graves de clássicos e também novas produções do reggae/dub mundial. Continuando uma noite inesquecível, Fall Clássico encantou o público com sua performance rítmica e inovadora, trazendo convidados de peso como Mis Ivy e MCDO, além das dançarinas Larissa e Luana.

Encerrando a noite, o grupo Ministereo Público, considerado o primeiro sound system baiano, instalou o baile e "chegaram com tudo, incendiando a pista, colocando todo mundo para se remexer", é o sentimento de Emily (21), turista de Maceió que pela primeira vez veio curtir o Carnaval em terras baianas.

CIRCUITO SOUND SYSTEM

A cultura sound system engloba ritmos como o hip hop, dub stereo, rap e reggae, nasceu na Jamaica e, assim como os primeiros trios elétricos, surgiu ali no início da década de 1950. Em meados da década de 1980, sua presença passou a ser mais marcante na produção local com o reggae exercendo uma influência marcante no panorama musical baiano. Na década de 2000, começam a surgir os primeiros Sound Systems brasileiros e desde então a cultura caribenha tem ocupado cada vez mais espaço na Bahia.



Nesse contexto, o Circuito Sound System surge como uma proposta de inserção dessa cultura no Carnaval de Salvador, valorizando as raízes da cultura negra e sua importância fundamental para a cultura baiana. “É de grande importância a inserção da cultura do Sound System no Carnaval de Salvador, pois é um momento em que a cidade está conectada com pessoas de todo o mundo. Essas mesmas pessoas que vêm atrás da folia carnavalesca, se deparam com um mar de diversidade já existente aqui, uma riqueza cultural inigualável”, comenta Fall Clássico.



O Palco Salvador Capital Afro é um dos pontos vitais que apresentam a cultura afrodiaspórica deste Carnaval e o Circuito Sound System celebrou essa diversidade cultural apresentando artistas locais que constroem a cultura soteropolitana e a representam como ninguém.