Polícia Técnica faz vistoria em trios elétricos do Furdunço e Carnaval | A TARDE

A Polícia Técnica, por meio da Coordenação de Engenharia Legal do Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto (ICAP), deu início nesta terça-feira, 23, as vistorias dos trios elétricos irão passar pelo Carnaval de Salvador.



Os peritos do ICAP se encarregam de fazer a avalição dos itens de segurança como os sistemas de freios, direção, suspensão e estabilidade dos veículos. Os mecanismos de comunicação entre a cabine e o palco, a pneumática e a cinta de segurança da árvore de transmissão dos caminhões também serão periciados, visando prevenir acidentes e garantir a segurança dos foliões.

Nesta primeira etapa, serão vistoriados os veículos que vão transitar no circuito do Furdunço. As inspeções serão realizadas no pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM).

Já a segunda etapa, para avaliar os caminhões e carros de apoio que circularão no período de Carnaval, está prevista para ocorrer de 29 de janeiro a 9 de fevereiro, no Parque de Exposições de Salvador, em Itapuã, das 8h às 18h.

Participam ainda das vistorias prepostos do Corpo de Bombeiros Militares (CBMBA), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA), DETRAN, Secretarias da Fazenda Municipal e Estadual, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Empresa Salvador Turismo (SALTUR), Superintendência de Telecomunicações (Stelecom/SSP) e Secretaria Municipal de Serviços Públicos.