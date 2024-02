Praça Municipal vira palco de brilho e diversidade | A TARDE

A praça Thomé de Souza, conhecida como praça Municipal, no Centro Histórico de Salvador, ganha um brilho extra neste domingo, 11, com a realização do 2º Desfile Rainha LGBTRANS e do 25º Concurso Nacional de Fantasia Gay. Promovida pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) e pelo Grupo Quimbanda Dudu, com apoio da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e do Centro Municipal de Referência LGBT+ Vida Bruno, as duas iniciativas fazem parte das ações afirmativas que visam promover a diversidade na folia, dando espaço para as manifestações artísticas.



Marcelo Cerqueira, presidente do GBB, explica que o desfile será realizado em etapa única, das 15h às 17h, e as candidatas serão avaliadas por uma comissão julgadora formada por ativistas e artistas da comunidade. A equipe terá que analisar a sociabilidade e a facilidade de expressão das concorrentes, assim como a simpatia, o espírito carnavalesco e o domínio da arte da apresentação. A eleita receberá um prêmio de R$ 2.500. A primeira e a segunda princesa receberão, respectivamente, uma premiação de R$ 1.900 e R$ 1.500.



Já o concurso de fantasia, um dos momentos mais aguardados pela exuberância, será dividido em duas categorias: a luxo – que avaliará, por exemplo, a beleza, elegância, simpatia, desenvoltura e itens usados nas roupas – e a originalidade, julgando a criatividade da produção das peças. Para a primeira, serão três prêmios: R$ 9 mil para o 1º lugar; R$ 8 mil (2º) e R$ 7 mil (3º). A categoria originalidade também terá três premiações: R$ 7 mil (1ª posição), R$ 6 mil (2ª) e R$ 5 mil (3ª).