Prefeitura salvou quatro vidas durante Carnaval, diz Ana Paula | A TARDE

Em coletiva de imprensa no camarote da Prefeitura de Salvador, no Campo Grande, nesta quarta-feira, 14, a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) afirmou que pelo menos quatro vidas foram salvas durante o Carnaval por conta de uma inovação no circuito Osmar.



"Colocamos aqui no Campo Grande um módulo, que não tinha no ano passado. Quando os trios passavam por aqui, as vezes era difícil os bombeiros levarem as pessoas para atendimento no Castro Alves", disse Ana Paula.

Além de vice-prefeita, Ana Paula também é secretária municipal de Saúde. "A gente salvou só nessa inovação quatro vidas. Pessoas que foram entubadas, que estavam com infarto, em situações graves e que a gente salvou pela visão antecipada dessa logística", concluiu.