Primeiro dia do Carnaval de Salvador tem queda de registros policiais | A TARDE

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) registrou queda expressiva do número de ocorrências no primeiro dia do Carnaval de Salvador 2024. Os registros contabilizados até a madrugada desta sexta-feira, 9, tiveram reduções de 62% dos roubos e de 50% dos furtos em relação ao ano passado.

Os dados foram apresentados durante reunião no Quartel dos Aflitos, no bairro Dois de Julho, na presença do governador Jerônimo Rodrigues, secretários de Estado e outros gestores, que também apresentaram os resultados das ações em outras pastas.

"Eu tenho a felicidade de ter uma integração, a presença, aqui, de órgão da Prefeitura, Ministério Público, a Defesa Civil, órgãos do Governo Federal, com a área de saúde, direitos humanos. Então, fizemos a integração e a avaliação, que são muito positivas. Deus nos ajude que a gente continue assim", disse o governador.



Foram 10 pessoas autuadas pelos crimes de roubo, furto, lesão corporal, violência doméstica e importunação sexual. Patrulhas da Polícia Militar, equipes infiltradas da Polícia Civil e o sistema de monitoramento de câmeras da SSP contribuíram para essa redução.



Em 2024, as Forças de Segurança contabilizaram 12 roubos nos três circuitos, contra 32 ocorrências no evento de 2023. Os furtos saíram de 146 casos no ano passado, para 73 ocorrências em 2024.

Jerônimo destacou a redução de ocorrências mesmo diante de um grande número de foliões. "Ontem, nos portais, foram registradas quase um milhão e meio de pessoas. Nós temos certeza de que três milhões de pessoas estão nesses circuitos, vindo de fora, só em Salvador. Garantir a tranquilidade desses números, realmente, nos engrandece muito", destacou o governador.



Sem morte violenta



Nos três circuitos do Carnaval, a Polícia não registrou crime grave contra a vida (homicídio, latrocínio, feminicídio e lesão dolosa seguida de morte). Não houve também tentativa de homicídio ou lesão corporal grave. Brigas culminaram em 11 casos de lesões leves.

O trabalho conjunto da PM e PC alcançou 10 criminosos nos circuitos. Entre eles, quatro foram capturados por furto, dois por tráfico de drogas, dois por roubo, um por violência doméstica e um por importunação sexual.