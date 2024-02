Saiba a ordem do desfile de trios do Furdunço | A TARDE

A cidade ná está em clima de carnaval. E no domingo, 4, todos os caminhos levam para a Barra, onde vai o ocorrer o tradicional Furdunço, que chega a sua 9ª edição em 2024.

No domingo, grandes nomes da música baiana farão a festa para os foliões no pré-Carnaval. Ao todo, mais de 40 artistas irão desfilar no Furdunço.

A programação que conta com trios puxados por BaianaSystem, Psirico, Filhos de Jorge, Olodum, Kart Love, Jammil e mais, terá início às 14h e previsão de último trio desfilar às 22h. Confira em primeira mão a ordem e a programação completa:

SAÍDA 14H / 15h

RIXÔ ELÉTRICO

NEGRO DAVI

DAKAR PERCUSSIVO

SYLVIA PATRÍCIA & TUK TUK SONORO

RASTA GROOVE

NEGÃO DA VIOLA

BANDA DNA DODÔ

MAIRA LINS

SAÍDA 15H / 16h

CHICO GOMES E MARIANA

IVAN HUOL

PAULO RAIO

RURAL ELÉTRICA

A MULHERADA

JAY TORRES

FAUSTÃO E OS MONGAS

VIRGÍLIO LISBOA

SAÍDA 16H / 17h

A TAPA

LUTTE

PEU PIRATA

LINNOY

WILSON CAFÉ

OLODUM**

PSIRICO**

TARGINO GONDIM**

SAÍDA 17H / 18H

FILHOS DE JORGE

DIEGO MORAES

LUI

MUDEI DE NOME**

BAILINHO DE QUINTA**

ARMANDINHO**

FIT DANCE**

ALOISIO MENEZES**

SAÍDA 18H / 19H

TONHO MATÉRIA

MARCULINO E SEUS BELEZAS

ADELMO CASÉ**

BANDA TOAÊ ARRASTÃO PENA BRANCA

TAIS NADER

LINCOLN**

SAÍDA 19H / 20H

FORRÓ DO TICO

TUCA**

ANA MAMETTO**

DANIEL VIEIRA**

MAMBOLADA**

KART LOVE**

SAÍDA 20H / 21H

DANZI

DIAMBA

EDY VOX

MAKONNEM TAFARI

SAÍDA 21H / 22H

GERÔNIMO**

ESCANDURRAS**

JAMMIL**

BAIANA SYSTEM**