Saída de trios volta a atrasar por horas no circuito Barra-Ondina | A TARDE

O terceiro dia oficial do carnaval em Salvador também está sendo marcado pelo atraso de trios no circuito Dodô (Barra-Ondina). A previsão era que os trios saíssem a partir das 14h deste sábado, 10, mas o primeiro trio elétrico, sob o comando de Alexandre Leão, começou a ser movimentado pouco antes das 17h.

Segundo informações da Empresa Salvador Turismo (SALTUR), alguns equipamentos de trios e carros de apoio quebraram no local de Desarme do Circuito (Praça Eliana Kertz) e houve demora voltar para o ponto da Armação (Graça) - que deve ser feito no início da manhã.

"Devido a essa manobra de retorno dos trios, necessária para o bom andamento do fluxo de desfiles, foi preciso concluir essa ação para assim iniciar as saídas dos trios, que já estão enfileirados no Farol da Barra e prontos para início", aponta a empresa.

Mais cedo, o Portal A TARDE, noticiou um representante da Saltur orientando um dos trios que estava na direção oposta do circuito Dodô. "Complicou tudo. É trio grande que não passa um do lado do outro, muita coisa ao mesmo tempo. Estamos aqui desde 4h da manhã para fazer o carnaval começar", disse ele ao portal.

Confira o vídeo:





Divulgação

Foliões, que estão aguardando há mais de duas horas a saída dos trios, reclamam da falta de organização.



"Eu tô no álcool, então estou de boa. Mas está um pouco atrapalhado", disse um folião do Bloco Eva que não quis se identificar.

Confira a programação completa deste sábado na Barra-Ondina