Segundo dia de folia registra melhoria de 45% na fluidez do trânsito | A TARDE

Um balanço sobre o segundo dia do Carnaval, na sexta-feira, 9, apresentou uma melhora na fluidez no tráfego de veículos, em comparação com o segundo dia da festa no ano passado. Conforme informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a melhora foi de 74% nas vias do entorno dos circuitos da folia. O órgão já havia registrado aumento da velocidade média nas vias próximas à festa também no primeiro dia de Carnaval.

Na Avenida Centenário, por exemplo, que é o principal acesso de chegada e saída do Circuito Dodô (Barra-Ondina), a velocidade média na sexta cresceu aproximadamente 45% - saltou de 16,27 km/h para 23,41 km/h.

Além de um tráfego com maior fluidez, a Transalvador também contabilizou menos infrações na sexta de Carnaval, com uma queda de 65%, em comparação com o mesmo dia de 2023. Este ano, foram feitas 1.402 autuações por infrações às normas de trânsito, contra 3.987 no segundo dia de festa no ano passado.

Nas blitze da Operação Respeite a Vida, os agentes realizaram 176 abordagens de condutores, dos quais 20 foram notificados por ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. Ainda na operação, cinco veículos foram removidos. O órgão de trânsito registrou dez acidentes, dos quais nove com vítimas, nenhuma delas fatal.

Fiscalização

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizou 197 vistorias na sexta nos circuitos oficiais do Carnaval em atividades, balcões, bares, praticáveis, camarotes marquises, palcos, depósitos e estabelecimentos comerciais. Em camarotes e praticáveis, foram 35 vistorias, que resultaram em oito notificações.

A pasta apreendeu na região de Ondina 267 unidades de bebidas irregulares, entre águas cervejas e energéticos. A Sedur também recolheu 13 peças publicitárias irregulares, das quais 12 blimps e um sombreiro. Na fiscalização sonora, foram 51 vistorias feitas e nove atividades encerradas.

Mulher, Infância e Juventude

O Centro Salvador Acolhe, serviço de acolhimento de filhos de ambulantes cadastrados para a festa, acolheu 413 crianças e adolescentes, a maior parte (36%) na faixa etária de 7 a 11 anos. A maioria dos acolhimentos (31%) aconteceu na Escola Hildete Lomanto, no Garcia.

Já o Centro de Referência de Atenção à Mulher (Cram) registrou 42 ocorrências de violência contra a mulher. Todos os casos foram de importunação sexual.

Guarda Civil

Assim como no primeiro dia de Carnaval, somente duas ocorrências foram registradas na sexta. Foram encontrados 17 documentos e 155 crianças foram identificadas ao longo dos circuitos.

Assistência social

Na sexta, 15 crianças e adolescentes foram encontradas em situação de trabalho infantil pelas equipes da Secretaria Municipal de Promoção Social (Sempre), que realizam busca ativa durante o Carnaval com o objetivo de combater a prática, no âmbito da campanha “Criança Não é Mão de Obra”. Foram 53 encaminhamentos para o Centro de Convivência e outros 35 para órgãos como o Conselho Tutelar e os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

A Sempre também é responsável durante a festa pelo Catafolia, espaço de apoio a catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Foram distribuídas 2.765 refeições na sexta e realizados 144 cadastros, com nenhum caso registrado de trabalho infantil. O Catafolia funciona em dois espaços: no CAS Wilson Lins, bairro de Ondina, e outro na Escola Municipal Permínio Leite, no Dois de Julho. Os locais funcionam das 7h às 15h.

Nos camarotes acessíveis, foram 58 visitantes no Campo Grande, 78 na Piedade e 126 em Ondina. As estruturas promovem inclusão e proporcionam a idosos e pessoas com deficiência uma vista privilegiada, conforto e segurança no Carnaval. Os espaços funcionam no Campo Grande, com capacidade diária para 120 idosos, das 12h às 20h; na Praça da Piedade, com capacidade diária para 150 pessoas com deficiência, das 13h às 21h; e em Ondina, com capacidade para 200 idosos e pessoas com deficiência, das 17h às 3h.

Limpeza urbana

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) coletou aproximadamente 49 toneladas de resíduos no Circuito Dodô, 29 toneladas no Circuito Osmar e 13,3 toneladas no Circuito Batatinha na sexta. As oito Centrais de Apoio ao Catador coletaram cerca de 18,3 toneladas

Diariamente após o encerramento dos desfiles, as equipes da Limpurb iniciam o esquema de limpeza com os serviços de varrição, lavagem e coleta ao longo da pista. As atividades são iniciadas a partir da 0h e terminam às 6h, com manutenção feita posteriormente pelas equipes de passarela.

Turismo

A ocupação hoteleira na cidade atingiu uma taxa de 92,8%, o que representa 8,2% a mais do que o mesmo período no último Carnaval. Em relação à quinta-feira (8), a ocupação nos leitos de hotelaria aumentou 1,8%.

Na rodoviária, foram registradas 484 chegadas de ônibus - o número é 44% maior em comparação com o mesmo período no ano anterior e 7,7% maior do que a quinta.

Já no aeroporto, houve 90 pousos, o que equivale a uma alta de 16,8% em relação ao ano anterior e o mesmo percentual de crescimento em comparação com a quinta.

Ouvidoria

A Ouvidoria Geral do Município (OGM) contabilizou 3.114 registros, entre o atendimento da equipe volante nos circuitos, balcões fixos no Campo Grande, Barra, Elevador Lacerda e na Central 156. Do total, 2.010 manifestações foram de elogios, 550 de pedidos de informações e orientações, seis sugestões e 33 solicitações de serviço, dentre outros temas.

Manutenção

No segundo dia do Carnaval de Salvador, as equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) limparam 634 caixas de sarjeta, 165 calhas e realizou o jateamento de 1.095 pontos de drenagem. As ações ocorrem nos circuitos oficiais - Barra-Ondina (Dodô), Centro (Osmar), Pelourinho (Batatinha), Palco do Rock (Piatã) e Carnaval nos Bairros (Liberdade, Periperi, Boca do Rio, Itapuã, Pau da Lima, Plataforma, Nordeste de Amaralina e Cajazeiras).

A manutenção da malha viária também foi realizada nos circuitos e logradouros de acesso, com a aplicação de aproximadamente 100 toneladas de asfalto quente (CBUQ).

Desal

As equipes da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) estão atuando conjuntamente com o efetivo operacional da Seman nas ações de desobstrução e limpeza do sistema de drenagem, além de recuperação pontual de passeios em concreto. Os serviços da Desal estão concentrados no Centro Histórico (Santo Antônio, Pelourinho, Rua Chile e Praça da Sé), Cajazeiras X (Campo da Pronaica) e Itapuã.

Iluminação

A Diretoria de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip/Semop) realizou na sexta-feira, 9, segundo dia oficial do Carnaval, a identificação de 46 ocorrências de manutenção, sendo 13 no Circuito Dodô, 31 no Osmar e dois no Batatinha. Não foram registradas ocorrências de apagões e riscos de acidentes nas passarelas e entornos da festa.