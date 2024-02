Seis dias de Carnaval reuniram 10 milhões de foliões em Salvador | A TARDE

O Carnaval de Salvador tem, oficialmente, seis dias de festa. Em 2024, a folia se iniciou na tarde da quinta-feira, 8, com a abertura na Praça Castro Alves, se encerrando na madrugada da quarta-feira de Cinzas, com a chegada do último trio elétrico na região das “Gordinhas”, em Ondina. Nesse período, o Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) contabilizou a entrada de 10,039 milhões de pessoas nos três principais circuitos momescos.

O recorde ficou para a segunda-feira, 12, quando 1,967 milhão de pessoas adentraram pelos portais de abordagem da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), sendo 893 mil no circuito Dodô (Barra-Ondina), 861 mil no circuito Osmar (Campo Grande) e 213 mil no circuito Batatinha (Centro Histórico).

O número da segunda de Carnaval superou por uma margem pequena a quantidade contabilizada pela SSP-BA no sábado, 10, quando 1,962 milhão de pessoas estiveram nos três circuitos. O dia foi marcado por uma suposta superlotação da Barra-Ondina, que concentrou mais de 1 milhão de foliões.

A terça-feira, 13, último dia de folia ficou em terceiro lugar, com 1,837 milhão de foliões; seguido pelo domingo, 11, com 1,638 milhão; pela sexta-feira, 9, com 1.383 milhão de pessoas; e a quinta-feira, 8, com 1,252 milhão.

A contagem diária de foliões foi realizada pela SSP-BA através da primeira passagem de cada folião pelos portais de abordagem da PM-BA nos circuitos do Carnaval de Salvador. Se a pessoa frequentou dois ou mais circuitos em um mesmo dia, apenas a primeira entrada é contabilizada.

Os dados foram confirmados pelo portal A TARDE junto à SSP-BA, que ainda soma o número de pessoas identificadas pelo Sistema de Reconhecimento Facial nas festas pré-Carnaval (Fuzuê, Furdunço, Melhor Segunda-Feira do Mundo, Pipoco e fanfarras da quarta), totalizando 11 milhões de foliões em 11 dias.

Quinta-feira: 1,252 milhão de foliões

Sexta-feira: 1,383 milhão de foliões

Sábado: 1,962 milhão de foliões

Domingo: 1,638 milhão de foliões

Segunda-feira: 1,967 milhão de foliões

Terça-feira: 1,837 milhão de foliões