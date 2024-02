Setur faz ação para receber cerca de três milhões de turistas | A TARDE

A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) realiza uma ação para recepcionar os turistas que chegam para curtir o carnaval da Bahia. Só em Salvador, segundo a Setur-BA, são aguardados 1,2 milhão de turistas, que irão participar da maior festa de rua do planeta.

Até o próximo dia 10 de fevereiro, ao chegar em solo baiano, os visitantes serão recepcionados por baianas típicas, que distribuem as fitinhas do Senhor do Bonfim, grupos de percussão e capoeira, além de um minitrio elétrico tocando ritmos do Axé Music dentro saguão do aeroporto.



“A Bahia é ímpar e acolhe muito bem o turista, e esse receptivo traz isso, de uma forma muito especial. Os turistas já saem prontos para o Carnaval. Somos, além de acolhedores, sorridentes e abraçamos o turista com muita verdade”, afirmou a coordenadora do Serviço de Atendimento ao Turista da Setur-BA, Tatiana Harfush.

A estimativa é de que o Carnaval da Bahia injete na economia do estado, este ano, R$ 6,59 bilhões. Em Salvador, a estimativa é de injeção de R$ 1,96 bilhão.

Foram disponibilizados 285 profissionais contratados para atender os visitantes nos circuitos do Carnaval, pórticos de entrada, hotéis e pontos turísticos da capital baiana. A ação vai até a madrugada da quarta-feira, 14.

Ainda confome a Setur, os guias de turismo e agentes de informação passarão aos visitantes informações seguras e precisas, em até nove idiomas, como inglês, espanhol, holandês, japonês e dialeto africano, além da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os atendimentos serão realizados nas unidades fixas do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT) ou temporárias, montadas especialmente para o Carnaval.