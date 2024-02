Só vem: estrelas chamam folião para fazer Carnaval histórico | A TARDE

O Carnaval de Salvador começa oficialmente amanhã, e os grandes nomes da música baiana já definiram os detalhes de suas performances e fazem os últimos ajustes para a folia. Além das celebrações do cinquentenário dos blocos afros e afoxés - tema do Carnaval deste ano –, a festa promete ser ainda mais especial, marcada por homenagens, estreias e parcerias inusitadas.

Comemorando 30 anos de carreira em 2024, a musa Ivete Sangalo – um dos maiores nomes da axé music – prepara um Carnaval que promete ser "mais do que especial". Com seu carisma e voz marcante, Veveta vai comandar mais uma vez o bloco Coruja, no circuito Dodô (Barra-Ondina), e arrasta uma legião de foliões pipoca no encontro de trios com Carlinhos Brown, Baiana System e Ilê Aiyê, na abertura oficial do Carnaval, amanhã, na Praça Castro Alves.

Com o tema ‘Ivete 3.0’, a baiana promete uma festa como nunca se viu. O Coruja desfila três dias – sábado, domingo e segunda-feira –, cada um deles representando uma década da carreira da musa. E o figurino vai na mesma vibe, todo pautado nas referências da moda de cada período. “Os figurinos serão inspirados nas três décadas, nas capas de disco. Estou revisitando a minha história, então a inspiração serão meus próprios figurinos, algo que eu já vesti, mas com uma linguagem e uma leitura diferentes, adaptadas aos dias de hoje”, revelou.

Na terça-feira, a confirmação do que todos esperavam: a Pipoca da Ivete no Campo Grande, fechando o Carnaval de Salvador em grande estilo e de forma democrática. No repertório, clássicos da sua carreira de 30 anos e Macetando, que promete ser um dos hits da folia deste ano. “O Carnaval é uma fonte inesgotável de inspiração para mim, colabora muito com a minha carreira como um todo. Ninguém sabe quem veio primeiro, se foi o Carnaval ou a minha carreira, e o contrário é verdadeiro”. brinca.

Com o tema ‘Parque de Diversões’, a cantora Claudia Leitte – outra grande musa surgida na cena artística baiana – promete três noites de celebração, com a participação de artistas convidados e uma grande mistura de ritmos. Com sua música Liquitiqui – versão bilingue do hit lançado pelos caribenhos Kes e J Perry –, e apostando na canção Destrava, Claudinha vai comandar o bloco Blow-Out, na quinta-feira, e o Largadinho no domingo e na terça-feira de Carnaval.

Foi justamente ao som de Destrava que a diva surpreendeu quem transitava na estação Mussurunga do metrô de Salvador no último dia 27. Disfarçada de touca, barba e óculos escuros, Claudinha cantou a música e depois se revelou, para alegria dos fãs que estavam no local.

Sobre o Carnaval 2024, a cantora diz que pretende levar um parque de diversões para a avenida. “O engraçado é que todo mundo olha para a gente e acha que a gente é poderosa em cima do trio. Lá em cima, eu sou mais criança ainda. Quero trazer essa memória afetiva de brincar sem limite e acreditar na ingenuidade que tem no Carnaval”, afirmou, em entrevista recente.

Claudinha também prometeu registrar tudo que já viveu nas folias. “Estamos materializando sonhos aqui. O que fazemos no Carnaval é único, é mágico. [...] Tem memórias ali que são para sempre. Um dia vou escrever um livro para contar tudo o que vi o povo fazendo de cima do trio”.

O ano também é especial para Daniela Mercury, que comemora quatro décadas de carreira. Levando sucessos que marcaram sua trajetória, a Rainha do Axé estará presente em todos os dias da festa. Domingo e segunda-feira, ela ficará no comando do bloco Crocodilo e, nos demais dias, em blocos sem corda, puxando sua pipoca.

Daniela Mercury é uma das cantoras de axé music mais conhecidas e respeitadas dentro e fora do país. Sua principal marca é a criatividade e capacidade de se recriar com ousadia e desenvoltura, fugindo dos rótulos.

Ela foi a cantora que inaugurou o circuito Barra-Ondina no Carnaval de Salvador, e seu bloco hoje é considerado um dos mais tradicionais da festa, com foliões animados e ecléticos, de todas as regiões do Brasil. Daniela não teme inovar – ela vive da mistura, das quebras de padrão, e por isso a ainfitriã do Crocodilo também ganhou o título de Rainha do Axé.

Ela falou sobre a importância do Carnaval na sua vida. “Significa a festa de celebração da cultura brasileira, da cultura popular brasileira. Momento de espontaneidade, de expressão importante”, definiu. “Momento de conexão da gente com o povo e também um grande momento da gente se encontrar e de sonhar com uma democracia mais horizontalizada, de mais igualdade”, concluiu.

Já o cantor Bell Marques celebra uma década de carreira solo. Aos 71 anos, o ex-vocalista do Chiclete com Banana divulgou uma agenda com mais de 40 horas de shows somente em Salvador. Com apresentações no Bloco da Quinta, que estreou com sucesso em 2023, e nos já consagrados Vumbora e Camaleão, Bell ainda fará shows nos camarotes Club e Brahma, além de puxar, pelo segundo ano consecutivo, o tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas.

A Pipoca das Cores, liderada pelo carismático Saulo Fernandes, é uma das atrações mais queridas do Carnaval de Salvador. Na sexta e terça-feira, os foliões transformarão o Circuito Osmar em um verdadeiro espetáculo de cores e alegria.

Outro símbolo de simpatia, o irreverente Durval Lelys, que esteve à frente do Asa de Águia por 26 anos, vai se apresentar no camarote Brahma na sexta-feira, além de comandar o bloco Me Abraça, no Circuito Dodô, no domingo e na segunda de Carnaval.

Para o folião mais nostálgico, o tradicional Trio Armandinho, Dodô e Osmar também está entre as atrações garantidas na folia deste ano. Com desfiles no Campo Grande, no sábado, e no circuito Dodô, no domingo, segunda, e terça-feira, os foliões terão quatro oportunidades para seguir os Irmãos Macedo e se divertir ao som da tradicional guitarra baiana.

Outros grandes astros do cenário musical da Bahia, como as bandas Timbalada, Araketu e Parangolé, também prometem agitar os foliões nos principais circuitos de Salvador, estejam eles com ou sem abadás.