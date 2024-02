Trânsito está congestionado na Vasco da Gama | A TARDE

O fluxo de veículos está lento na Avenida Vasco da Gama no fim da tarde deste sábado, 10, terceiro dia do Carnaval de Salvador.

A partir da loja da Perini, o congestionamento faz com que os motoristas enfrentem dificuldade até chegar na bifurcação próxima do Dique do Tororó.

O sentido Lapa, à esquerda, segue congestionado, enquanto o sentido Dique, à direita, está livre. A recomendação é ir em direção à Nazaré após pegar o Dique.