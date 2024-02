Trios de Igor Kannário e BaianaSystem atrasam saída no Campo Grande | A TARDE

Os trios de BaianaSystem e Igor Kannário se atrasaram para o desfile no Circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 12. Outros trios que desfilariam antes deles também se atrasaram.

A previsão para a saída de BaianaSystem estava para às 14h45 e Igor Kannário às 15h15, que saíria depois o trio de Psirico. Por volta das 16h, o artista a sair no circuito foi Thiago Aquino.

Informações iniciais apontam que Igor Kannário vai fazer a gravação do DVD no desfile desta segunda, com uma expectativa de bater o recorde de público.