Trocou a teia por colar: Homem-Aranha desfila no Ghandy em Salvador | A TARDE

Quem prestou um pouco mais de atenção, percebeu um pontinho vermelho no tapete branco dos Filhos de Ghandy, no tradicional circuito que começa no Pelourinho e passa pela Avenida Carlos Gomes, no Centro.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o teioso contou que foi o Afoxé que o conquistou.

"Estava lá de bobeira em Nova York, liguei a televisão, vi o Ghandy e quis participar", brincou o folião, que, assim como Peter Parker, preferiu não revelar a identidade.

"Só não tirei minha máscara para não revelar minha identidade secreta".

Ele contou ainda que estava indo buscar sua Mary Jane. "A Mary tô indo assim buscar agorinha, morrendo de saudade".





Isabela Cardoso