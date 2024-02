Turistas constroem "berço elétrico" para curtir carnaval com filha | A TARDE

Quando dizem que no carnaval de Salvador é possível encontrar de tudo, é de tudo mesmo, inclusive um berço em forma de mini trio equipado e pensado para que um bebê também curta o carnaval.

Chamando atenção de todos foliões que passam no circuito Barra/Ondina nesta quinta-feira, 8, os turistas do Rio de Janeiro montaram uma estrutura para que a filha Maria Alice, de 2 anos, também curta o carnaval, sobretudo, com segurança. Há mais de duas décadas, os pais da pequena curtem celebram o carnaval de Salvador e decidiram repassar a tradição para filha.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a mãe da pequena, Catarine Macedo, contou como surgiu a ideia. "O meu marido curte carnaval em Salvador há 24 anos, e há 11 anos eu curto junto com ele também. A gente não deixa de curtir se quer um ano e não queríamos deixar Maria Alice com ninguém. Então ele criou esse berço para a gente curtir o carnaval com ela. Esse é o segundo ano dela aqui em Salvador no mesmo carro, e ela adora. Veio ano passado com um ano e quatro meses e agora está aqui de novo curtindo tudo, virada nos 320", conta.

Questionada sobre a segurança de Maria imersa ao meio da multidão, Catarine explica a estratégia usada para evitar qualquer risco para a pequena. Catarine explica que o casal sempre anda com o carro na frente e com uma certa distância dos trios.

"A gente procura sempre sair na frente dos trios, para nunca ficar do meio do tumulto. Anos passado no Campo Grande foi a primeira vez e ficamos ali no largo. Paramos para esperar um trio que estava vindo atrás, aí como juntou dois trios, apertou muito, mas serviu de experiência para a gente não ficar mais esperando. Foi o único contratempo que aconteceu, mas que serviu de lição para a gente sempre andar na frente do trio. De resto, a gente curte tudo. O carnaval daqui é maravilhoso. Ano que vem vamos voltar com ela de novo no berço e devemos tirar quando ela tiver com 4 anos, porque aí já consegue curtir os bloquinhos infantis a pé mesmo" contou.

Logística

Para vir curtir o carnaval de Salvador dessa forma, o pai da Maria, Jean Almeida, explicou como faz para trazer o equipamento.

"Não é tão fácil, mas não há empecilho suficiente que o faça não vir. Ano passado a gente veio de carro e trouxe o berço elétrico desmontado para montarmos aqui, colocando rodinha e tudo. Mas quebrou, tivemos que consertar aqui e foi um transtorno. Esse ano a gente resolveu vir de avião e o berço veio de transportadora. Ontem a gente buscou na transportadora e na quarta-feira o berço vai para transportadora novamente. Assim não teremos mais problemas", comemorou o pai em conversa com o Portal A TARDE.

O casal pretende curtir todos os dias de festa com a pequena. Para eles, não existe carnaval melhor que o de Salvador. "São 24 anos que venho para cá, não existe outro melhor, não existe nada que chegue perto. Somos uma família carnavalesca", brinca Jean.