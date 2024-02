Unidos do Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio de 2024 | A TARDE

A escola de samba Unidos do Viradouro conquistou o título do Carnaval do Rio de Janeiro de 2024, e conquistou o tricampeonato. A apresentação foi realizada quase sem erros e a escola de Niterói se inspirou na ancestralidade, o que encantou o público com um enredo sobre o culto ao vodum serpente, na África, e no Brasil.

O tema, desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, passeou pela história e levou uma mensagem em defesa da liberdade de culto e do respeito entre as religiões.

Com um conjunto de alegorias e fantasias impecáveis, a escola fez uma apresentação sem falhas na parte plástica. Nos quesitos técnicos como Evolução e Harmonia, a agremiação também deu um show. O samba-enredo, defendido pelo veterano Wander Pires, funcionou e foi muito cantado pelos componentes.

A bateria de mestre Ciça foi outro ponto positivo. A comissão de frente, idealizada por Priscila e Rodrigo Negri, impressionou pela beleza e foi ovacionada pelo público. Houve apenas um mínimo deslize após o segundo módulo de jurados, quando o componente que rastejava, simulando uma serpente, quase foi "atropelado" pelo elemento cenográfico. Porém não tirou o brilho da exibição.