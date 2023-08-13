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Charge do dia 13/08/2023

Veja a charge desse domingo

Publicado domingo, 13 de agosto de 2023 às 07:05 h | Autor: Túlio Carapiá | editoria de Arte do A TARDE
Imagem ilustrativa da imagem Charge do dia 13/08/2023
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