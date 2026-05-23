JÁ ASSISTIU?
A série curta da Netflix que se tornou a mais assistida de 2026
Produção conquistou milhões de espectadores, liderou levantamento da Nielsen e chamou atenção pela trama cheia de mistérios
A série curta Dele & Dela virou um dos maiores fenômenos do streaming em 2026. Segundo levantamento multiplataforma da Nielsen, a produção da Netflix foi a série mais assistida entre 1º de janeiro e 15 de março, alcançando média de 25,60 milhões de espectadores.
Os números consideram 35 dias de audiência somando streaming e exibições lineares. Com isso, a produção superou títulos de peso lançados nos últimos meses e assumiu a liderança entre as séries mais vistas do ano.
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Logo atrás aparecem Marshals, ambientada no universo de Yellowstone, com 25,24 milhões de espectadores, além de Landman, Bridgerton e O Rastreador.
Entre as 20 produções multiplataforma mais assistidas do período ainda estão The Pitt, Fallout, O Poder e a Lei e The Madison.
Trama mistura investigação e suspense psicológico
Baseada no livro da escritora Alice Feeney, Dele & Dela acompanha Anna Andrews, personagem interpretada por Tessa Thompson. Na história, a jornalista vive uma rotina cada vez mais isolada em Atlanta até retornar para a cidade natal, Dahlonega, para cobrir um assassinato que muda completamente sua vida.
Durante a investigação, Anna reencontra Jack Harper, delegado vivido por Jon Bernthal, com quem possui uma relação marcada por traumas e segredos do passado. Conforme o caso avança, os dois passam a desconfiar um do outro, enquanto novos mistérios surgem a cada episódio.
A narrativa aposta em flashbacks, pistas falsas e reviravoltas constantes para manter o suspense até o final. O clima de cidade pequena escondendo segredos também ajuda a construir a tensão psicológica da trama.
Elenco e direção ajudaram no sucesso
Grande parte do sucesso da série também passa pelas atuações dos protagonistas. Tessa Thompson equilibra momentos de fragilidade e mistério ao interpretar Anna, enquanto Jon Bernthal entrega um personagem mais emocional e traumatizado do que os papéis pelos quais ficou conhecido.
A direção da minissérie é assinada por William Oldroyd e Anja Marquardt, que dividem os episódios e apostam em uma condução mais intimista, focada nas relações entre os personagens e no mistério central da história.
Outro ponto que ajudou na popularidade da produção foi o formato enxuto. Com episódios de menos de 40 minutos, a série mantém ritmo acelerado e facilita as maratonas, algo que contribuiu para o sucesso nas plataformas digitais.
Vale a pena assistir?
Além da audiência expressiva, Dele & Dela também conquistou boa recepção da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a minissérie possui 70% de aprovação.
A produção é uma opção para quem gosta de histórias com assassinatos misteriosos, tensão psicológica, relacionamentos conturbados e reviravoltas frequentes. O suspense prende já nos primeiros episódios e mantém o mistério sobre quem matou Rachel até os momentos finais.
Com clima sombrio, episódios curtos e personagens cheios de segredos, a série conseguiu unir audiência alta, repercussão nas redes sociais e destaque entre os lançamentos mais comentados do streaming em 2026.