O filme de ação da Netflix que virou fenômeno global para ver agora

Esse filme de ação da Netflix virou um fenômeno entre assinantes - Foto: Divulgação

Escolher algo para assistir na Netflix nem sempre é fácil, mas alguns títulos simplesmente se destacam sozinhos. É o caso de um filme de ação que conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo, acumulando cerca de 199 milhões de visualizações e se consolidando como um dos maiores sucessos recentes da plataforma.

Em Bagagem de Risco, thriller dirigido por Jaume Collet-Serra, acompanhamos Ethan Kopek, interpretado por Taron Egerton, um agente da TSA que enfrenta o maior desafio de sua carreira na véspera de Natal. Ele é chantageado por um viajante misterioso, vivido por Jason Bateman, que o obriga a permitir a entrada de um pacote perigoso em um voo.

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A ameaça é direta e pessoal, já que o criminoso coloca em risco a vida da namorada grávida de Ethan, interpretada por Sofia Carson. Pressionado pelo tempo e pelas consequências, o protagonista precisa agir rapidamente para evitar uma tragédia.



Sucesso gigantesco na Netflix

O desempenho do filme impressiona. Lançado em 13 de dezembro de 2024, o longa teve a melhor estreia de fim de semana do ano na plataforma, com 42 milhões de visualizações em apenas três dias. Antes mesmo do fim daquele ano, já havia alcançado 137,3 milhões de visualizações.

A esses números, somam-se mais 47,7 milhões no primeiro semestre de 2025 e outros 14,9 milhões no segundo semestre do ano passado. Isso resulta em 199,9 milhões de visualizações, número que pode ser ainda maior atualmente, já que a plataforma não divulgou dados mais recentes.

Ação e tensão do início ao fim

A proposta do filme é clara: entregar entretenimento direto, sem rodeios. Com ritmo acelerado e tensão constante, a trama se apoia em uma ameaça terrorista dentro de um aeroporto durante o período natalino, colocando o protagonista em uma situação limite o tempo todo.

A narrativa funciona como uma releitura moderna de grandes clássicos do gênero, apostando em um protagonista sob pressão constante e em decisões que podem mudar tudo a qualquer momento.

O filme triunfa ao apostar tudo na diversão do espectador. Mesmo com um roteiro que por vezes força a credibilidade, a produção se sustenta pela capacidade de prender a atenção e entregar momentos intensos.

Com uma carreira consolidada em Hollywood, o diretor Jaume Collet-Serra mostra mais uma vez habilidade em conduzir histórias ágeis e envolventes, resultando em um blockbuster pipoca perfeito para quem busca entretenimento direto.

Vale a pena assistir?

Sim. Bagagem de Risco é o tipo de filme ideal para quem quer aproveitar o tempo livre com uma experiência envolvente e cheia de adrenalina. Com ritmo acelerado, tensão constante e uma proposta direta, ele entrega exatamente o que promete.

Pode até parecer previsível em alguns momentos ou exagerar em certas situações, mas isso não compromete a experiência. Pelo contrário, reforça a ideia de um filme despretensioso, focado no prazer do espectador. Uma escolha certeira para assistir hoje e se deixar levar pela ação.