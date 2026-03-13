Só 8 episódios: a nova série do Prime Video que você precisa ver agora

A nova série de suspense do Prime Video é ideal para quem busca uma trama envolvente para ver no final de semana - Foto: Divulgação

Com o final de semana chegando, nada melhor do que começar uma boa série cheia de suspense, e o Prime Video tem a produção certa para isso. 56 Dias, que acaba de chegar ao catálogo da plataforma, aposta em uma história marcada por paixão, obsessão e um crime brutal que precisa ser desvendado.

Com apenas oito episódios, a série mistura investigação policial, drama psicológico e romance intenso. A trama é baseada no best-seller homônimo da escritora Catherine Ryan Howard e reúne elementos suficientes para prender o espectador do início ao fim.

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Um crime misterioso inicia a história

Em 56 Dias, um corpo não identificado é encontrado em um luxuoso apartamento, dando início a uma investigação cheia de lacunas. Para solucionar o caso, os detetives Karl Connelly (Dorian Missick) e Lee Reardon (Karla Souza) precisam voltar no tempo e reconstruir os acontecimentos que antecederam a tragédia.

A série começa justamente com a descoberta do homicídio na banheira da cobertura do jovem milionário Oliver Kennedy (Avan Jogia). O problema é que o corpo está irreconhecível, tornando difícil identificar tanto a vítima quanto o responsável pelo crime.

Para entender o que realmente aconteceu, a investigação passa a revisitar os cinquenta e seis dias do relacionamento entre Oliver e sua namorada Ciara Wyse (Dove Cameron). Ao longo desse período, o romance aparentemente intenso entre os dois revela um lado cada vez mais obscuro, marcado por obsessão, segredos e motivações escondidas.

Romance, obsessão e segredos perigosos

No centro do mistério estão Ciara Wyse (Dove Cameron) e Oliver Kennedy (Avan Jogia). Ela é uma jovem que acaba de se mudar para a cidade, enquanto ele é um arquiteto bem-sucedido e charmoso.

Os dois se conhecem por acaso em um supermercado e rapidamente iniciam um relacionamento marcado por uma química sexual intensa e uma proximidade que cresce em ritmo acelerado.

No entanto, conforme o relacionamento evolui, fica evidente que ambos escondem passados sombrios e motivações ocultas que ameaçam transformar a história de amor em algo muito mais perigoso.

Uma narrativa construída como quebra-cabeça

A série aposta em uma narrativa não linear para construir o suspense. A história começa com a descoberta de um corpo em decomposição dentro de uma banheira em um luxuoso condomínio em Boston.

A partir desse ponto, o enredo volta no tempo para mostrar o primeiro encontro entre os protagonistas, alternando constantemente entre o presente da investigação e os acontecimentos que levaram ao crime.

Enquanto o passado acompanha o desenvolvimento da relação entre Ciara e Oliver, o presente foca no trabalho da detetive Lee Reardon (Karla Souza) e de seu parceiro, o detetive Karl Connolly (Dorian Missick).

O mistério que move toda a série

A investigação enfrenta um desafio inicial: o corpo encontrado está irreconhecível devido aos produtos químicos utilizados. Os detetives conseguem identificar que o apartamento pertence a Oliver, mas a identidade da vítima permanece um enigma.

Esse detalhe transforma a narrativa em um verdadeiro quebra-cabeça. A cada novo episódio, pistas revelam detalhes do relacionamento entre os protagonistas e levantam novas suspeitas sobre o que realmente aconteceu.

O grande motor do suspense permanece durante toda a série: quem morreu naquela banheira e o que de fato aconteceu durante os cinquenta e seis dias de relacionamento entre Ciara e Oliver.

A cada episódio, novas pistas e reviravoltas mudam a percepção do espectador sobre os personagens e suas motivações, tornando difícil parar de assistir. Com uma narrativa cheia de segredos e revelações, a produção acaba se tornando uma maratona perfeita para começar nesta sexta-feira e seguir pelo fim de semana.