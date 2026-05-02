Universo de Star Wars será homenageado em Salvador com festa temática

Evento é organizado pelo Conselho Jedi Bahia, grupo sem fins lucrativos fundado em 18 de dezembro de 2010 - Foto: Divulgação | Rafael Ribeiro

No próximo dia 9 de maio, Salvador será palco da quarta edição da May The 4th Party, festa à fantasia inspirada no universo da franquia ‘Star Wars’. O evento integra as comemorações do Star Wars Day e tem uma programação voltada aos fãs da saga.

O Conselho Jedi Bahia, grupo sem fins lucrativos fundado em 18 de dezembro de 2010, organiza a iniciativa. O coletivo é formado por fãs da saga e promove eventos temáticos voltados para toda a família e também desenvolve ações beneficentes, como arrecadação de alimentos não perecíveis e visitas a instituições sociais.

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Algumas das entidades já atendidas pelo grupo são Hospital Martagão Gesteira, o HEMOBA, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GAAC-BA), além da Associação Brasileira Protetora dos Animais (ABPA-BA) e do Gatil Irmã Francisca.

A edição deste ano da festa será realizada no 30 Segundos Bar, no bairro do Rio Vermelho, a partir das 21h. A programação inclui três DJs, uma banda, drinks especiais, presença de personagens fantasiados, desfiles de fantasia do público e sorteios ao longo da noite.

Além disso, o artista visual Valmir Jr também participa com um espaço de Flash Tattoo, oferecendo tatuagens com artes inspiradas no universo Star Wars e em temas da cultura geek.

O espaço contará, durante todo o evento, com decoração temática para proporcionar uma experiência imersiva ao público. Os participantes que levarem alimentos não perecíveis ou adquirirem ingresso social antecipado receberão senhas para participar de sorteios de prêmios.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20 no primeiro lote. No segundo lote promocional, os valores são de R$ 25 (individual) e R$ 40 (casadinha).

As entradas podem ser adquiridas antecipadamente pela plataforma Sympla ou na bilheteria do local, no dia do evento.

A entrada é proibida para menores de 18 anos, exceto quando acompanhados por responsável legal. Também será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto.

As doações de alimentos devem ser realizadas no momento do acesso, junto à apresentação do ingresso.

O Conselho Jedi Bahia conta com cerca de 30 membros efetivos, número que contribui para a realização de eventos com foco na organização e na experiência do público.