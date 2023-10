Estudantes se unem aos peregrinos em Conquista | A TARDE

O Caminho de Santiago do Piripiri, em Vitoria da Conquista, já existe desde 2009, mas somente no próximo domingo, 8, terá a participação de 50 alunos da Escola Municipal Professora Edivanda Maria Teixeira, juntamente com 18 professores. Eles se unirão aos 210 peregrinos para a tradicional caminhada de 21 km.

Esse é o maior número de participantes nessa caminha, desde o seu início e, segundo Marcelo Flores, idealizador do Caminho, ao lado de Virginia Lima, essa é a comprovação de que a comunidade acolheu a ideia da peregrinação no Caminho de Santiago do Piripiri.

A ideia da participação de estudantes nessa próxima caminhada, veio da última experiência de Marcelo Flores no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, onde ele viu a presença de muitos estudantes naquela peregrinação.

Com isso, Marcelo fez o convite ao professor Maurício, da Escola Professora Edivanda Maria Teixeira, que reuniu os 50 estudantes, na faixa etária de 13 anos e mais 18 professores. Esse grupo se juntará aos 210 peregrinos, perfazendo um total de 278 pessoas espalhadas pelos 21 km do trajeto.

O Caminho de Santiago do Piripiri fica localizado na Serra do Piripiri, no município de Vitória da Conquista, passando por lindas fazendas de café e pecuária, com parte de matas ainda intactas. O marco zero do caminho fica na BR 415, a 11 km do Anel Rodoviário, no Ibc-Capinal.

Esse ano é a segunda vez que os peregrinos entram na trilha do Caminho de Santiago do Piripiri. Mas, segundo Marcelo Flores, a aventura do próximo domingo terá muitas novidades para os participantes, como a completa sinalização da trilha, com as tradicionais setas amarelas e a marcação das distâncias percorridas, além de 10 bancos de eucaliptos tratados.

Para conseguir realizar esse importante trabalho, que auxilia os peregrinos na identificação correta da trilha e nos momentos de descanso, os organizadores do Caminho de Santiago do Piripiri contaram com o apoio da Arena Miraflores, que ajudou na implantação e agora na manutenção do caminho. Com o crescimento das atividades de peregrinação, algumas empresas conquistenses também passaram a apoiar o projeto, como a Santo Antonio, Teiú, Tia Sônia e VCA.

Outra boa novidade na caminhada do próximo domingo será a participação de dois instrumentistas com saxofone e trompete, em plena trilha, nos verdes campos do caminho. Além disso, os organizadores introduziram a música Anunciação, de Alceu Valença, como o tema do Caminho de Santiago do Piripiri.