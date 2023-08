Mais de 1500 atletas garantem sucesso da Corrida da COPPA

Mais de 1500 atletas transformaram o último domingo do Parque Metropolitano de Pituaçu, durante a disputa da IX Corrida da COPPA, a corrida de obstáculo que homenageou os 44 anos da Companhia de Proteção Ambiental da Polícia Militar da Bahia.

Felizmente não choveu e com isso o terreno não ficou tão difícil, quanto na edição do ano passado, quando até o rio que corta o Parque Metropolitano transbordou.

A Coroa de Mochila conseguiu cumprir os 6,5 km, na sua primeira corrida de obstáculos | Foto: Maurício Simões

Com a participação de corredores profissionais, amadores, militares, da terceira idade e PCD, a Corrida da COPPA teve dois percursos, de 6,5 km e 14 km, mas com largadas simultâneas, porém em locais diferentes do Parque. Para quem correu os 6,5 km a trilha não era muito complicada e tinha apenas um pouco de lama e algumas subidinhas.

Mas, para quem optou pelos 14 km, o terreno era mais irregular, além de lama, calor e a presença inesperada de alguns animais silvestres. Tudo isso exigiu muita concentração e preparo físico dos competidores que viveram a experiência de participar de uma prova em meio à exuberância da Mata Atlântica.

As campeãs da categoria Militar Feminino, no circuito dos 14 km | Foto: Divulgação

A Coroa de Mochila atendeu ao convite da Assessoria de Imprensa do evento e programou competir ao lado da filha, Daniela Morais, uma das suas maiores incentivadoras nas atividades físicas.

Mas, uma virose afastou a parceira da Coroa de Mochila, que teve que vencer seus medos, já que essa era a sua primeira corrida de obstáculos, e partir para o desafio, sozinha, mesmo em meio a mais de 1500 atletas.

Muitas dúvidas pairavam pela minha cabeça, especialmente se eu iria conseguir vencer os obstáculos e se chegaria até o final da prova. Além disso, ainda tinha a dúvida sobre o caminho a ser percorrido. Será que vou me perder? Questionava a todo momento.

Antes da largada o encontro com os amigos e a troca de informações | Foto: Divulgação

Porém, já na concentração, na lateral do Estádio Roberto Santos, mais conhecido como Estádio de Pituaçu, fui percebendo que a “família” formada por corredores é muito unida e, mesmo sozinha, recebi dicas e orientações de pessoas que nunca tinha visto antes.

Já mais relaxada, fui encontrando alguns poucos conhecidos e trocando umas táticas de como percorrer os 6,5 km. O que antes era medo se transformou em força, energia e muita alegria, o “engarrafamento” de corredores, logo na largada, já dava o tom de como seria a competição.

No lugar de preocupação, o que encontramos pelo meio da trilha foi muita alegria, empolgação e gritos de incentivo, que vinham da turma de apoio, que se espalhava pelo circuito da corrida. Ao mesmo tempo em que distribuíam água, para uma boa hidratação, eles falavam palavras de ordem e incentivavam a todos, mas, especialmente aqueles que vinham devagar e com dificuldades.

A major Érica Patrícia, comandante da COPPA, ficou agradecida com o sucesso da competição | Foto: Divulgação

Também para ajudar, grupos de policiais passavam cantando músicas de incentivo. E quando o cansaço parecia que ia vencer as nossas forças, eram os vários fotógrafos espalhados pelo circuito que tratavam de aplicar aquela injeção de ânimo na galera.

E pra arrematar, o último fôlego no sprint final e as forças realmente estavam terminando. Mas, se ouve, no som do evento, aquele grito do locutor oficial que te levanta: “Vamos, Selma. A linha de chegada está logo aqui. Só faltam alguns passos”.

Então, a respiração fica mais forte, as forças (poucas) voltam e, mesmo com dificuldade, consigo ultrapassar a linha de chegada, para receber a tão esperada medalha de participação.

O resultado final? Não fiquei nem um pouco preocupada em saber. O importante é que a missão estava cumprida e a minha primeira corrida de obstáculo tinha sido vencida. Que venham outras.

Na arena montada na chegada, tinha stands de lojas esportivas, de massagens terapêuticas, museu com peças, fardamentos e armas utilizados pela Companhia especializada, além de frutas e café para recepcionar os atletas ao cruzarem a linha de chegada.

Os atletas também contaram com show de partido alto antes e depois da premiação, com Railton Silva terminando em primeiro lugar, fazendo o percurso de 6,5 km em 22’25”, seguido por Joelson Souza, com 22’30” e Ícaro Gabriel em terceiro, com o tempo de 23’32”.

Na categoria Geral Feminina (6,5km), em primeiro lugar chegou Maria Betania com o tempo de 31’56”, seguida de Larissa Sobreira (32’14”) e Tatiane Soares Cardoso (32’40”).



O percurso oficial da prova, de 14 km, na categoria masculino, deu a vitória para Aderlanio Santos Silva que cruzou a linha de chegada aos 51’19”; Leandro Pereira fez em 54’48” e ficou com a segunda posição e em terceiro lugar ficou Bruno Melo com 56’38”.

No mesmo percurso disputado pelas mulheres, a classificação ficou assim: Valdira Santos, com o primeiro lugar (1:08:04); Andréa da Costa de Jesus (1:08:58) e Janete Pereira com a terceira colocação com o tempo de 1:09:46.



Entre os militares, destaque para Jacob do Espírito Santo Machado que venceu em primeiro lugar os 14km com o tempo de 1 hora cravado! Samanta Gomes Almeida - levou a melhor entre as policiais no percurso oficial com o tempo de 01:12:41.

Entre os atletas PCD, que disputaram apenas o percurso de 6,5km, a vitória ficou com Maurício de Jesus Reis (22’59”), seguido de Ricardo Souza Santos (29’41”) e completando o pódio, Alexandre Henriques Neto com 32’11”.



Para a comandante da COPPA, major Érica Patrícia, primeira mulher a comandar a especializada, o momento é de agradecer a todos que participaram da execução do evento, que aconteceu sem nenhum incidente.