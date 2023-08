Santa Dulce dos Pobres fortalece o turismo religioso

O mês de agosto é dedicado à primeira brasileira considerada Santa, pelo Vaticano: Santa Dulce dos Pobres e uma vasta programação foi elaborada para celebrar essa Santa que é tão reverenciada pelos baianos e brasileiros de um modo geral.

Na programação em Salvador, há muitas atividades festivas, com apresentação de filme sobre a Santa, atrações musicais, peças teatrais e muitas outras coisas.

O marco Zero do Caminho de Santa Dulce está na cidade de Itabaiana, em Sergipe | Foto: Divulgação

Mas as comemorações por Santa Dulce dos Pobres vão além da Bahia. Na cidade sergipana de Itabaiana, no próximo domingo acontece a Caminhada Peregrinação Santa Dulce, numa distância de 12,2 km, saindo da Maternidade São José, local onde ocorreu o primeiro milagre da santa, até a Ermida, próximo ao Parque dos Falcões.

Esse é o quinto ano que a cidade sergipana realiza essa Caminhada, que inclusive faz parte do roteiro oficial do Caminho de Santa Dulce dos Pobres, que vai de Itabaiana, Sergipe, até a Igreja de Santa Dulce, no Largo de Roma, em Salvador. Essa é a primeira etapa do Caminho.

No Caminho, os peregrinos vão conhecer a Casa de Santa Dulce, com abrigo para 120 pessoas | Foto: Divulgação

Considerada a cidade dos Milagres, Itabaiana tem um turismo religioso muito forte, especialmente pelo fato de que foi lá, na Maternidade São José, onde, à época, Irmã Dulce realizou seu primeiro milagre.

Segundo Ancelmo da Rocha, o Caminho de Santa Dulce dos Pobres nasceu no dia 2 de julho de 2019, tem um total de 460 km e pode ser percorrido em 26 etapas. O Caminho, para Ancelmo, foi estruturado para se contemplar a beleza natural da paisagem, assimilar a sua história e fortalecer o emprego e renda das comunidades, através do turismo religioso e ecológico.

A Caminhada termina na Ermida de Santa Dulce dos Pobres | Foto: Divulgação

A vida de Santa Dulce dos Pobres se mistura nos estados da Bahia e Sergipe. Em terras baianas ela nasceu, viveu e morreu. E na cidade Sergipana de São Cristovão “nasceu” a Irmã Dulce e foi em Itabaiana onde ela realizou o seu primeiro milagre. Segundo Ancelmo da Rocha, desta forma está justificado o percurso do Caminho, com saída em Sergipe e chegada na Bahia, 460 km depois.

O Caminho de Santa Dulce leva os peregrinos à contemplação de uma beleza natural, cultural e histórica deslumbrante. Ele é percorrido por várias cidades do interior sergipano e posteriormente por boa parte do litoral de Sergipe e da Bahia.