Turismo de peregrinação vai crescer na Bahia

Depois de analisar os dados atualizados do turismo de peregrinação na Europa e no Brasil, o secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar, garantiu que a Bahia tem grande potencial de crescimento nesse segmento e que o órgão vai apoiar iniciativas para fortalecer os projetos já existentes e trabalhar firme, na criação de novas opções de peregrinações.

A garantia foi dada durante uma reunião da Coroa de Mochila com o secretário de Turismo e o deputado estadual, Raimundo Nonato, o Bobô, um dos maiores apoiadores do esporte e do turismo no Estado.

O secretário Maurício Bacelar ficou impressionado com os números da estatística dos peregrinos que percorrem o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha.

Somente no ano passado 438 mil pessoas estiveram nas diversas rotas do tradicional Caminho de Santiago de Compostela. Desses, 123.800 mil peregrinos fizeram o Caminho Português (Central e Costa), gerando uma receita de 16 milhões de Euros.

O Brasil é, hoje, o 11º. País em números de peregrinos no tradicional caminho espanhol. A própria Espanha está em primeiro lugar, seguido pelos Estados Unidos, Itália, Alemanha, Portugal, França, Reino Unido, Coreia, México e Austrália.

Os dados atualizados mostram que até o último dia 3 de agosto, 243.349 mil pessoas estiveram no Caminho e desses, 2.312 eram peregrinos brasileiros.

As estatísticas oficiais mostram que 82,60% fizeram o caminho a pé, 15,43% de bicicleta e 0,53%, a cavalo.

Quase 40% dos peregrinos estão na faixa de idade que vai de 45 a 65 anos, enquanto a turma entre 18 a 45 anos, responde por 37%. Já os menores de 18 anos ficam em torno de 12,32% enquanto os maiores de 65 anos respondem por 11,52% dos peregrinos nas trilhas.

Depois de ver os números na Europa, o secretário de Turismo e o deputado Bobô analisaram os dados dos principais caminhos brasileiros, especialmente o Caminho da Fé, que existe há 20 anos e envolve 72 municípios entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

O Caminho da Fé, que tem como grande objetivo a chegada no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, tem um total de 19 rotas, com 2500 km. A primeira rota, que deu início oficial ao caminho, tem 318 km e começa na cidade paulista de Águas da Prata. Todo o roteiro do caminho envolve 202 pontos de hospedagem e 146 pontos de apoio, gerando uma grande receita para a região.

Tanto o secretário quanto o deputado ficaram curiosos ao conhecerem alguns detalhes sobre os caminhos existentes na Bahia, como o de Santa Dulce dos Pobres, Caminho da Paz, de Piripiri e de Santiago do Iguapé. Além disso eles também debateram a força do turismo religioso com a romaria de Bom Jesus da Lapa e o turismo de aventura, na Chapada Diamantina.

Ao ser apresentado ao projeto de um novo caminho na região Sul da Bahia, o secretário de Turismo, Maurício Bacelar, garantiu total apoio e mostrou a importância do trabalho para o fortalecimento do turismo de aventura naquela região.

Segundo ele, a rota da Estrada do Chocolate, envolvendo as regiões de Ilhéus, Uruçuca e Itabuna será um diferencial para esse tipo de turismo, que valoriza as coisas da terra e a cultura local. “A região cacaueira é uma fonte inesgotável de beleza e cultura”, disse o secretário.

Maurício Bacelar lembrou que a Bahia é um estado rico em belezas naturais e história e que isso vai fortalecer o turismo de peregrinação, seja com objetivos religiosos, culturais, históricos, gastronômicos ou espirituais. Ele aproveitou para confirmar estudos que podem trazer de volta a famosa Estrada Real, que historicamente começou na Bahia, mas que hoje é bastante aproveitada pelos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

“Estamos fazendo estudos para mapearmos essa rota e transformarmos num bonito caminho para ser percorrido pelos turistas de todo o mundo. Vamos explorar as belezas, a cultura e a história da nossa terra e fortalecermos o turismo de peregrinação”, concluiu o secretário.